Єрмак подякував людям, які збирали для нього заставу

Колишній голова Офісу президента України Андрій Єрмак 18 травня подякував «кожному, хто долучився до збору необхідної суми застави – як людям, з якими я знайомий особисто, так і тим, кого поки що не знаю», додавши, що «справедливість варта того, щоб за неї боротися».

«Я, як і раніше, наполягаю на своїй невинуватості та заперечую будь-які звинувачення на мою адресу. Я поважаю закон і надалі захищатиму свою позицію та свою репутацію виключно в правовий спосіб. Я нікуди не тікав і не збираюся», – написав політик у телеграмі.

Зранку 18 травня стало відомо, що за колишнього керівника Офісу президента України Андрія Єрмака внесли повну суму застави – 140 мільйонів гривень. Невдозі після цього Єрмак вийшов із СІЗО.

Проєкт Радіо Свобода «Схеми» зʼясував, хто вніс решту застави, щоб Єрмак вийшов з СІЗО – необхідну суму (і навіть із запасом) вдалося зібрати впродовж вихідних.

14 травня Вищий антикорупційний суд обрав для ексочільника ОПУ Андрія Єрмака, якого підозрюють у справі про легалізацію 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 140 мільйонів гривень. Згодом стало відомо, що Андрія Єрмака почали вносити заставу.

