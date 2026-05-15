Хто «скинувся» на заставу? Всю суму не зібрали: Єрмак і далі у СІЗО

Запобіжні заходи щодо інших фігурантів справи щодо «Династії»

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжні заходи до ще чотирьох підозрюваних у справі про легалізацію 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом.

Як повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), суд застосував до співзасновників обслуговуючого кооперативу – заставу в розмірі 10,6 млн грн та 9,9 млн грн відповідно, до директора приватного товариства – 20 млн грн застави, довіреної особи міністра – заставу в сумі 15 млн грн . У САП додали, що усі зазначені підозрювані підконтрольні колишньому віцепрем’єр-міністру. Прокуратура зауважила, що до колишнього віцепрем’єр-міністра та бізнесмена вже застосовані запобіжні заходи в цьому та іншому кримінальному провадженні.

«Друзі» не врятували? Єрмак залишається у СІЗО

На час завершення банківського дня (до 18:00) п'ятниці 15 травня не було визначеної судом суми застави, що б дозволило колишньому очільнику Офісу президента Андрію Єрмаку вийти із СІЗО.

На рахунку було 58,8 млн гривень застави з необхідних 140 мільйонів.

Чи збереться потрібна сума за вихідні, ВАКС зможе перевірити тільки у понеділок. До цього часу Андрій Єрмак перебуватиме в ізоляторі тимчасового утримання.

Проєкт Радіо Свобода «Схеми» з’ясував: 30 мільйонів гривень на заставу «здав» відомий футболіст Ребров. Ще платіж у розмірі 9,8 мільйона гривень, як повідомляють «Схеми» з посиланням на джерела в правоохоронних органах, прийшов – від компанії «Міраліф», заснованої у 2023 році. Додзвонитися директору та власнику фірми Валентину Крутьку не вдалось – його телефони не працюють. Згідно з повідомленнями у ЗМІ, у 2018 році Валентин Крутько опинився на лаві підсудних – як один із підозрюваних у стрілянині 1 квітня в Івано-Франківському нічному клубі «Ельдорадо».

Хто ще «скинувся» на заставу Єрмаку?

Чому так важко зібрати ці гроші? Соратники відвернулися від Єрмака?

Як юристи оцінюють обвинувачення проти ексголови ОП? Які перспективи справи у суді? Коли Єрмак вийде із СІЗО?

Чи має «гадалка» Єрмака зв’язок із Росією? та з ким насправді радилися про справи державні?

Дивіться про це у програмі Свобода Live:

Чи мають «Вероніку Феншуй Офіс» перевірити на зв’язки із Росією?

Сергій Козир, народний депутат України, «Слуга Народу»:

«Коментувати тут щось зайве, тому краще промовчати. Тому що нецензурної лексики дуже багато з цього приводу, якщо ця людина могла впливати на кадрові рішення або пропонувати, або ще якісь там речі робити в подальшому, що впливало на ті або інші рішення, які були, в тому числі, занесені в Раду і пропонувались нам, як народним депутатам».

Олексій Гончаренко, народний депутат України, «Європейська Солідарність»:

«Ви уявляєте собі, який це фантастичний актив для будь-якої спецслужби? Який вплив вона мала, напевно ж вона не проходила перевірку СБУ, правда ж, ми всі з вами розуміємо. І доступу до держ таємниці не мала, але при цьому мала абсолютно колосальний вплив».

НАБУ 11 травня повідомило про викриття «організованої групи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом». За даними слідства, протягом 2021–2025 років підозрювані «відмили» понад 460 млн грн шляхом зведення котеджного містечка у селі Козин на Київщині – йдеться про будівництво на земельних ділянках загальною площею близько 8 га чотирьох приватних резиденцій із допоміжними будівлями та спорудами, а також окремої резиденції загального користування – спа-зони. Про підозру повідомили одному з імовірних учасників групи – колишньому керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку. Єрмак усі звинувачення відкидає. Також у цій справі підозрюваними є ще шестеро людей – колишній віцепрем'єр, бізнесмен (одного з керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації «Мідас») та інші особи.