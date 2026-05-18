Нове у справі Єрмака: ще один слід президента? Чому Зеленський мовчить?

Андрій Єрмак вийшов із СІЗО: йому зібрали 140 мільйонів гривень застави.

Тікати з країни не збирається, згодом написав екскерівник Офісу президента України, дякуючи тим, хто доклався до збору необхідної суми.

Адвокати вже подали скорочену апеляцію на запобіжний захід Андрію Єрмаку.

«Я, як і раніше, наполягаю на своїй невинуватості та заперечую будь-які звинувачення на мою адресу. Я поважаю закон і надалі захищатиму свою позицію та свою репутацію виключно в правовий спосіб», – йдеться у телеграм-дописі Андрія Єрмака.

Ігор Фомін, адвокат Андрія Єрмака в ефірі Радіо Свобода (програма «Свобода Live») повідомив, що захист вже подав апеляцію на запобіжний захід, проте скорочену, «оскільки ми не маємо мотивованого рішення». Фомін пояснив, що адвокати не мотивували свої вимоги, оскільки ще не було відомо, чим суд мотивував своє рішення.

«Я очікую, отримаю в письмовому вигляді вже рішення, ухвали суду. І тоді вже подивлюсь на його аргументи, і тоді вже зроблю […] додаток буде до апеляційної скарги», – пояснив суть скороченої апеляції адвокат.

На запитання про те, яким Фомін бачить запобіжний захід для Андрія Єрмака, він відповів, що його взагалі не має бути.

«Схеми» (проєкт Радіо Свобода) із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах зʼясували, хто вніс заставу, щоб Єрмак вийшов із СІЗО. Зібрали більше потрібного.

14 травня Вищий антикорупційний суд обрав для ексочільника ОПУ Андрія Єрмака, якого підозрюють у справі про легалізацію 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 140 мільйонів гривень. Згодом стало відомо, що Андрія Єрмака почали вносити заставу.

НАБУ 11 травня повідомило про викриття «організованої групи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом». За даними слідства, протягом 2021–2025 років підозрювані «відмили» понад 460 млн грн шляхом зведення котеджного містечка у селі Козин на Київщині – йдеться про будівництво на земельних ділянках загальною площею близько 8 га чотирьох приватних резиденцій із допоміжними будівлями та спорудами, а також окремої резиденції загального користування – спа-зони. Про підозру повідомили одному з імовірних учасників групи – колишньому керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку. Єрмак усі звинувачення відкидає. Також у цій справі підозрюваними є ще шестеро людей – колишній віцепрем'єр, бізнесмен (одного з керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації «Мідас») та інші особи.