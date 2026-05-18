14 травня Вищий антикорупційний суд обрав для ексочільника ОПУ Андрія Єрмака, якого підозрюють у справі про легалізацію 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 140 мільйонів гривень.

Зранку 18 травня стало відомо, що за колишнього керівника Офісу президента України Андрія Єрмака внесли повну суму застави – 140 мільйонів гривень. Невдовзі після цього Єрмак вийшов із СІЗО.

Радіо Свобода запитало у людей на вулицях Києва, чи чули вони про справу Єрмака та що про неї знають. А також, що б хотіли почути від президента України Володимира Зеленського про ці події.