Батько Єрмака, який фігурує у справі НАБУ «Мідас», літав до Росії після перемоги Зеленського на виборах – «Схеми»

Батько нині підозрюваного екскерівника Офісу президента Борис Єрмак, який також фігурує у справі «Мідас», літав у Російську Федерацію транзитом через Білорусь наприкінці 2019 року. Тобто вже після того, як Володимира Зеленського обрали президентом України, а Андрій Єрмак став його помічником. Про це повідомляють журналісти проєкту «Схеми» (Радіо Свобода). Ім’я Бориса Єрмака згадували на засіданні ВАКС з обрання запобіжного заходу Андрію Єрмаку, якого НАБУ та САП підозрюють у легалізації 460 мільйонів гривень на будівництві елітної резиденції під Києвом. Борис Єрмак, за даними слідства, був його уповноваженою особою та контролював зведення одного з будинків у кооперативі «Династія» у селищі Козин. Натомість Андрій Єрмак заперечує причетність до елітного будівництва. Офіційних підозр Борису Єрмаку, на відміну від його сина, не висували.

Згідно з верифікованими витоками з баз даних авіаперельотів, Борис Єрмак щонайменше один раз літав до Російської Федерації транзитом через Білорусь восени 2019 року – після того, як його син Андрій Єрмак у травні того ж року став помічником новообраного президента Володимира Зеленського. 2 листопада 2019 року Борис Єрмак на борту літака компанії Belavia попрямував з Білорусі до Санкт-Петербурга, з Мінська прибув до аеропорту «Пулково», а вже 6 листопада вилетів у зворотному напрямку.

Разом із ним у цій подорожі перебувала і його дружина, мати Андрія Єрмака, вона є уродженкою Санкт-Петербурга. Загалом жінка щонайменше тричі відвідувала РФ цим же маршрутом: один раз – у 2018 та двічі у 2019 році (у червні та листопаді). Оскільки пряме авіасполучення між Україною та Росією на той час уже було зупинене, вона діставалася Санкт-Петербурга з Києва транзитом через Мінськ.



Із 21 травня 2019 року Андрій Єрмак вже працював помічником президента, а до цього був членом передвиборчого штабу Володимира Зеленського як кандидата. У медіа Єрмака тоді часто називали «ключовою людиною на російському й американському напрямку», «повіреним» ОП з міжнародних справ» та «головним перемовником Зеленського».

Ім’я Бориса Єрмака прокурори САП згадали 12 травня під час судового засідання з обрання запобіжного заходу його сину Андрію Єрмаку. За даними слідства, батько підозрюваного екскерівника Офісу президента контролював будівництво елітної резиденції «Р-2» в селищі Козин щонайменше до 2022 року: проводив наради з підрядниками, затверджував кошториси та погоджував фінансові рахунки.

За даними прокурорів, землю під елітний проєкт у Козині на Київщині викупили влітку 2019 року.

«В листуванні за грудень 2022 року, надісланих абонентом «Борис Михайлович» абоненту «Наталія», ставиться питання про погодження Борисом Михайловичем рахунку на електроматеріали для тимчасового зимового електрозабезпечення або надання альтернативного постачальника. Надалі знову пересилаються в грудні 2022-го року документи, які стосуються будівництва резиденції 2 і узгодження певних цінових пропозицій», – зачитувала уривки з матеріалів справи прокурорка САП Валентина Гребенюк під час судового засідання.

Згодом Борис Єрмак, за даними слідства, передав ці повноваження Наталії Квеленковій, яка ймовірно стала новою довіреною особою та продовжила курувати будівництво маєтку в Козині. Квеленкова, відповідно до відкритих даних, є дизайнеркою.

Українські антикорупційні органи не висували звинувачень Борису Єрмаку.

З 2022 по щонайменше 2024 роки Борис Єрмак публічно згадувався як координатор об’єднання «Українська громада в Нідерландах», яка займається питаннями надання гуманітарної допомоги в різні регіони країни.

Журналісти не змогли зв’язатись з Борисом Єрмаком.

«Схеми» також запитали у Андрія Єрмака через його адвоката Ігоря Фоміна щодо мети польотів його батьків до РФ, коли він вже став помічником новообраного президента України, а також попросили про коментар стосовно озвучених офіційним слідством даних щодо контролю його батьком будівництва в Козині. Ігор Фомін зазначив, що «ці питання не стосуються кримінального провадження», тож адвокат «не буде сприяти в цьому».

У 2019 році «Схеми» розповіли, що Андрій Єрмак та його батько Борис мали бізнес-зв’язки з російською політичною елітою. Відповідно до YouControl, Борис Єрмак з 1999 по 2021 роки керував компанією «Інтерпромфінанс Україна», де його син Андрій був співвласником разом із громадянином РФ Рахамімом Емануїловим. Також Андрій Єрмак та Емануїлов були партнерами у компанії «М.Є.П.» і раніше володіли «Медійною групою європейського партнерства». Сам Рахамім Емануїлов у Росії був співвласником компанії «Інтерпромторг», яка заснувала «Інтерпромбанк», де великим акціонером є член Ради Федерації РФ Валерій Пономарьов.

Сторона Андрія Єрмака тоді пояснювала, що спільна компанія була зареєстрована ще у 1999 році і роками не вела жодної активної діяльності, а сам Емануїлов є науковцем та релігієзнавцем.

На тлі публікацій про контакти та бізнес у Росії у 2020 році Борис Єрмак вперше поспілкувався з виданням «Бабель», яке написало, що він із дружиною живе в одній із київських хрущовок.

11 травня 2026 року НАБУ повідомило про викриття «організованої групи, причетної до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом». За даними слідства, протягом 2021–2025 років підозрювані «відмили» понад 460 млн грн шляхом зведення котеджного містечка у селі Козин на Київщині – йдеться про будівництво на земельних ділянках загальною площею близько 8 га чотирьох приватних резиденцій із допоміжними будівлями та спорудами, а також окремої резиденції загального користування – спа-зони.

Підозрюваними у цій справі є ще шестеро людей – колишній віцепрем'єр, бізнесмен (одного з керівників злочинної організації, викритої у листопаді 2025 року в межах спецоперації «Мідас») та інші особи.

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак після отримання повідомлення про підозру зазначив: «У мене немає жодного будинку, у мене є тільки одна квартира і один автомобіль, який ви бачили».

14 травня Вищий антикорупційний суд обрав для ексочільника ОПУ Андрія Єрмака, якого підозрюють у справі про легалізацію 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під Києвом, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 140 мільйонів гривень.

18 травня за колишнього керівника Офісу президента України Андрія Єрмака внесли повну суму застави – 140 мільйонів гривень. Невдозі після цього Єрмак вийшов із СІЗО.

Єрмак вважає необґрунтованими висунуті проти нього звинувачення, а його захист подав апеляційну скаргу у цій справі.