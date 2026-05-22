Мінекономіки повідомило про зміни в правилах бронювання військовозобов’язаних

Кабінет міністрів ухвалив зміни в порядку бронювання працівників – про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства 22 травня.

За повідомленням, рішення має зробити систему бронювання військовозобов’язаних «більш прозорою, справедливою та захищеною від зловживань».

Зміни будуть стосуватися підприємств, установ і організацій, які визначаються критично важливими для економіки та функціонування держави під час воєнного стану.

«Ухвалені зміни дозволяють зберегти баланс між потребами оборони та стабільною роботою підприємств, без яких неможливе функціонування економіки в умовах війни», – заявив міністр економіки Олексій Соболев.

Одним із ключових рішень є підвищення вимог до рівня середньої заробітної плати. Для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання працівника рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривень.

«Для підприємств, які працюють на прифронтових територіях, зберігається більш гнучкий підхід. Для них чинна вимога залишається на рівні 2,5 мінімальної заробітної плати, тобто 21 618 грн. Йдеться про території, визначені в наказі Мінрозвитку», – зазначає урядове відомство.

Уряд також уточнив правила врахування працівників у квоту бронювання. Зокрема, працівники, які вже мають відстрочку від призову відповідно до статті 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а також працівники-сумісники потраплятимуть у квоту лише за одним із місць роботи.

У міністерстві очікують, що це дозволить уникнути штучного збільшення кількості працівників, яких підприємство може забронювати, та зробити квоту бронювання більш прив’язаною до реальної потреби бізнесу в збереженні ключових фахівців.

Також у Мінекономіки анонсують зміни до критеріїв критичності: міністерства, центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації мають протягом місяця перезатвердити власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки:

«Йдеться про критерії, за якими визначається, чи має підприємство справді важливе значення для роботи економіки, обороноздатності, безпеки або забезпечення базових потреб населення. Зокрема, можуть враховуватися роль підприємства у виконанні державних завдань, забезпеченні критичних послуг, виробництві необхідної продукції, підтримці інфраструктури, зайнятості та стабільній роботі громад».

Також уряд планує протягом трьох місяців після набуття змінами чинності переглянути статус усіх підприємств, які вже були визначені критично важливими.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію.