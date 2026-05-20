Демобілізація неможлива, але «є всі умови» створити три зміни для ротацій – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вважає, що за умов повномасштабної війни демобілізація військових наразі неможлива, але в Збройних силах працюють над механізмами, які дозволять захисникам отримувати належний відпочинок після тривалого перебування в зоні бойових дій.

«Люди, які воюють, особливо тривалий час, повинні мати вихід і можливість мати відстрочку залежно від того терміну, який вони провели на полі бою», – розповів воєначальник в інтерв’ю на YouTube-каналі «Мілітарний».

«Ми порахували все, кількість особового складу, який перебуває в бригадах у середньому на позиціях і наявність особового складу, який заведений у район операції. Там велика кількість військовослужбовців, які перебувають у районах бойових дій… У нас є всі умови створити три зміни і забезпечити підготовку тієї зміни, яка буде йти на заміну по ротації», – вказав Сирський.

30 квітня головнокомандувач ЗСУ підписав наказ щодо обов'язкової ротації військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї. Сирський зазначив, що командири повинні забезпечити умови для перебування військовослужбовців на позиціях до двох місяців із подальшою обов’язковою заміною (ротацією), яка має бути проведена у строк не пізніше одного місяця.

Рівень мобілізації в Україні зараз є стабільним, заявляв ще у вересні 2025 року тодішній міністр оборони України Денис Шмигаль в інтерв’ю Sky News. «Ми мобілізуємо всю необхідну кількість особового складу, щоб покрити всі наші втрати і сформувати невеликі резерви», – сказав міністр.

17 липня 2025 року президент України Володимир Зеленський у Верховній Раді у відповідь на запитання народного депутата Олексія Гончаренка про строки служби й можливу демобілізацію військовослужбовців заявив, що «військові повернуться додому, коли ми переможемо ворога».

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію.