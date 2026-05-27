Місія МВФ починає зустрічі з владою України для перегляду програми розширеного фінансування

Міжнародний валютний фонд почав зустрічі в Україні в рамках першого перегляду поточної програми фінансування – про це повідомила постійна представниця фонду в Україні Прішила Тофано в заяві, яку отримало Радіо Свобода 27 травня.

«Місія МВФ на чолі у Гевіном Греєм розпочинає сьогодні зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами у контексті першого перегляду програми розширеного фінансування та консультацій 2026 року за Статтею IV Угод МВФ», – заявила Тофано.

Читайте також: Рада відхилила законопроєкт щодо оподаткування посилок

Вона додала, до дискусії будуть фокусуватися на макроекономічній політиці та ключових структурних реформах.

Члени уряду України наразі не коментували зустрічі з представниками МВФ.

На початку березня Україна отримала перший транш від Міжнародного валютного фонду за новою чотирирічною програмою в рамках Механізму розширеного фінансування.

У лютому Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила для України нову чотирирічну програму розширеного фінансування на 8,1 мільярда доларів США.