Нацбанк оштрафував Укрпошту на 1,7 млн гривень через порушення закону про платіжні послуги

Національний банк застосував до компанії «Укрпошта» захід впливу у вигляді штрафу на суму 1 700 000 гривень – про це регулятор повідомив 19 травня.

За роз’ясненням, штраф пов’язаний із порушенням вимог законодавства, що регулює діяльність на платіжному ринку, а саме з «невиконанням обов’язку АТ «УКРПОШТА» як надавача фінансових платіжних послуг забезпечити належне функціонування системи корпоративного управління, системи внутрішнього контролю та управління ризиками».

Відповідне рішення виніс Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду платіжної інфраструктури НБУ напередодні.

«Було встановлено порушення вимог Закону України «Про платіжні послуги» та Положення про вимоги до системи управління надавача фінансових платіжних послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10.10.2024 № 123 (зі змінами)», – заявляє Нацбанк.

Поштова компанія має сплатити штраф протягом п’яти робочих днів із дня отримання рішення комітету.

«Укрпошта» наразі не коментувала отримання штрафу.

У березні Нацбанк повідомив про штраф для «Укрпошти» на суму 255 тисяч гривень, також через порушення законодавства щодо діяльності платіжного ринку. Тоді регулятор заявив, що компанія не подала до НБУ документи, які запитувалися «відповідно до установлених Національним банком вимог у встановлені строки».