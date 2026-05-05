Страхування майна від воєнних ризиків. Як це працює і скільки коштує

Українці через все частіші російські удари по містах почали страхувати своє майно від воєнних ризиків. Це абсолютно новий тип страхування, який раніше не практикувався. У всьому світі винятками для страхових випадків є природні катаклізми та війна.

В Україні, навпаки, російські удари стали причиною для страхових випадків. Сьогодні подібними полісами застрахували 6,5 тисяч квартир. Чому ця цифра зростає навіть при наявності державних програм із відновлення житла, з’ясовував кореспондент телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время» (створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії) Борис Сачалко, квартира якого була зруйнована в ніч на 16 квітня під час масованої російської атаки. По Україні тоді запустили 19 балістичних ракет «Іскандер-М», 20 крилатих ракет Х-101 і п’ять ракет «Іскандер-К», а також 659 безпілотників. У Києві загинули чотири людини, у тому числі 12-річний хлопчик, були поранені 45 осіб.

«Це я забиваю розбиті вікна у своїй квартирі. Два тижні тому пара російських ракет вибухнула біля мого будинку. Загинули двоє сусідів, – каже Борис Сачалко. – Поруч був епіцентр, поруч пройшла вибухова хвиля. Якщо бачите, вікно просто лежить. Якби не щільні штори, усе це опинилося б на ліжку».





У кожному місті України по-своєму допомагають постраждалим від російських ударів. У Києві на місце практично одразу приїхали волонтери – розгребли завали, привезли плівку для вікон. Кожному постраждалому столиця разово виділяє гроші – трохи більше за 200 доларів, які, до слова, досі не прийшли. Після розбору завалів до мене прийшла поліція, склала акт пошкоджень. Якщо постраждала машина, можна звернутися до СБУ – написати заяву на виплату компенсації у разі майбутніх репарацій Росії Україні.

«Після першого шоку в усіх людей виникає логічне питання: а як жити далі у квартирі без вікон і дверей. Теоретично держава пропонує програму з відновлення житла. Вона називається «єВідновлення». Але тут є один нюанс», – уточнює Борис Сачалко.

Згідно з прописаними нормами, у квартирі не можна робити ремонт, поки комісія не задокументує пошкодження. Але держава йде на компроміс: пошкодження можна сфотографувати самому.

До будинку Бориса Сачалка комісія прийшла через півтора тижня після обстрілу. Описали пошкодження, склали акт на компенсацію. Надалі гроші надійдуть на спецкартку, і лише тоді офіційно можна розпочинати ремонт. За все куплене й витрачене потрібно буде відзвітувати. Однак коли саме надійдуть гроші – ніхто не знає. У випадку Бориса Сачалка через масштаби руйнувань процес може затягнутися на кілька місяців. І головне питання – яку суму повернуть.

Ірина – жителька Ворзеля під Києвом. На самому початку війни в її таунхаус прилетів снаряд. «Київська військова адміністрація пообіцяла допомогти відбудувати. Нам повністю відновили другий поверх. А далі я подалася на ці 200 тисяч. На ці гроші купили, що змогли. Я вже вклала, напевно, тисяч 500», — розповідає Ірина.

Для компенсації кожного типу майна є ліміти. Сума ремонту в Ірини виявилася вищою за ці обмеження. Тому в Ірини зараз ціла папка з чеками та обіцянка, що невдовзі буде ухвалена програма, згідно з якою за цими чеками можна буде також отримати компенсацію. А поки Ірина з чоловіком «тягнуть» ремонт власним коштом і обурюються – адже це не їхня вина, що снаряд влучив у будинок: «Я ж не заснула чи газ не залишила увімкненим і пішла з дому. Моєї вини немає взагалі».

Саме тому в Україні почало розвиватися страхування житла від воєнних ризиків . Унікальна практика: війна – це форсмажор, класичний виняток для будь-якого страховика. Але з 2023 року кілька компаній почали тестувати цю послугу, а зараз активно продають поліси. Страховики запевняють: процес отримання компенсації максимально спрощений: на місце виїжджає експерт компанії та оцінює вартість відновлення майна, чекати на державні комісії не потрібно, гроші виплачуються швидко.

«Людина обирає ліміти – від 500 тисяч гривень (11,5 тисяч доларів) до 3 мільйонів гривень (70 тисяч доларів) для квартир. Виходячи з цього, розраховується вартість страховки – від 5600 гривень на рік (близько 130 доларів). На сьогодні у нас застраховано 6400 квартир і будинків. За цей період ми виплатили клієнтам понад 22 мільйони гривень (511,5 тисяч доларів). Майже вдвічі зросла популярність цього продукту», – розповідає керівник роздрібної торгівлі СК «ІНГО» Микола Матика.

Віднедавна можна застрахувати і бізнес. У цій послузі немає пакетних пропозицій – кожна страховка та сума компенсації розглядаються окремо. Виплачувати гроші допомагають міжнародні страхові ринки, оскільки суми величезні.

«Наш клієнт – це той, для кого об'єкт є ключовим активом, і його втрата може знищити бізнес. Також важливо працювати з тими бізнесами, що мають високу концентрацію активів в одному місці – один «приліт» може зруйнувати весь ланцюжок», – уточнює Юрій Бондар, директор департаменту СК ARX.

У страхування майна є обмеження: усе, що розташоване ближче за 100 кілометрів до лінії фронту або кордону з Росією, не страхується. Тобто жителі Харкова, Сум, Дніпра, Запоріжжя скористатися цією послугою не можуть. Жителі Одеси та Чернігова – лише частково. Основні клієнти – кияни.

«У страховиків є карти: де поліси продаються вільно, а де – через андеррайтинг. Це означає, що об'єкт додатково вивчається. Буває, що з одного будинку чи ЖК багато охочих застрахуватися, тоді компанія рахує, скільки квартир застраховано, враховує концентрацію ризиків. Є й класичні чинники: близькість до критичної інфраструктури, енергетики – туди, куди найчастіше стаються «прильоти», — каже керівник Асоціації страховиків України Денис Ястреб.

Розуміючи це, українська влада нещодавно розробила програму страхування бізнесу на прифронтових територіях. Обіцяють компенсувати до 30 мільйонів гривень на підприємство – це трохи менше ніж 700 тисяч доларів.

Кілька днів тому кореспондент мережі «Настоящее время» Борис Сачалко з сусідами стали в чергу на компенсацію пошкодженого майна за програмою «єВідновлення». За весь час її роботи було виплачено понад 1 мільярд доларів. Допомогу отримали трохи більше ніж 100 тисяч українських родин.