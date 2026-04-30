Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15%, фіксує зростання інфляції

Облікова ставка залишається на рівні 15% – таке рішення ухвалило правління Національного банку, передає його пресслужба 30 квітня.

Нацбанк пояснює рішення метою підтримати привабливість гривневих інструментів, стійкість валютного ринку та контрольованість інфляційних очікувань на тлі посилення цінового тиску:

«Належний рівень монетарних умов сприятиме поверненню інфляції на траєкторію стійкого сповільнення до цілі 5% на горизонті політики. У разі посилення ризиків для цінової динаміки НБУ буде готовий застосувати додаткові заходи зі стримування інфляційного тиску».

За спостереженнями регулятора, після періоду зниження інфляція почала зростати, передусім, через подорожчання енергоресурсів. Інфляція «стійко сповільнювалася» з червня 2025 року до січня 2026 року, але надалі почала зростати.

«Ціновий тиск посилився через складну ситуацію в енергетиці після російських обстрілів, різке подорожчання пального на тлі війни на Близькому Сході, ефекти від послаблення курсу гривні в попередні періоди, а також стрімкіше, ніж очікувалося, зростання зарплат», – пояснює НБУ.

Так, у березні інфляція пришвидшилася до 7,9% рік до року, а базова – до 7,1%. Обидва показники перевищили попередній прогноз НБУ, викладений у інфляційному звіті в січні 2026 року. У квітні зростання інфляції тривало.

Нацбанк очікує, що в найближчі місяці інфляція триматиметься близько поточного рівня, але пришвидшиться в другому півріччі (до 9,4% наприкінці року) через посилення тиску на виробничі витрати підприємств, передусім – подорожчання енергоресурсів.

При цьому, передбачає регулятор, інфляція повернеться на траєкторію стійкого зниження у 2027 році. Цьому можуть сприяти вичерпання ефектів високих цін на пальне, зниження зовнішнього цінового тиску, поступове нарощування врожаїв, а також поліпшення ситуації в енергетиці.

За оцінкою Нацбанку, завдяки цим чинникам та його монетарній політиці наприкінці 2027 року інфляція сповільниться до 6,5%, а у 2028 році – до цілі 5%.

У березні НБУ констатував, що в попередньому місяці інфляція пришвидшилася до 13,4% у річному вимірі, у місячному вимірі ціни зросли на 0,8%.