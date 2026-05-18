Помер народний депутат та ексочільник НБУ Степан Кубів

Помер народний депутат від фракції «Європейська солідарність» 64-річний Степан Кубів. Про це повідомила політична сила та низка народних депутатів.

«Для команди «Європейської Солідарності» це велика втрата. Степан Кубів був не лише колегою по парламенту, а й справжнім соратником у боротьбі за українську державу, за національну пам’ять, за європейське майбутнє України», – йдеться у заяві партії.

Причина смерті депутата наразі невідома.



Степан Кубів був членом Комітету з питань економічного розвитку. У 2016-2019 роках був першим віцепрем’єр-міністром України та міністром економічного розвитку і торгівлі, у 2014 році протягом чотирьох місяців очолював Нацбанк.