У Мінфіні назвали потреби України в зовнішньому фінансуванні на 2026-2027 роки

Понад половина потреб України в зовнішньому фінансуванні вже забезпечена, заявив міністр фінансів Сергій Марченко 18 травня на зустрічі фінансового блоку країн «Групи семи».

Зустріч мала місце під час його робочого візиту до Парижа. У ній також взяли участь, зокрема, міністри фінансів та голови центробанків країн-членів G7, керівництво Міжнародного валютного фонду, Світового банку та Європейської Комісії.

Марченко подякував за підтримку України, зазначивши, що що міжнародна допомога залишається критично важливою для функціонування держави, макрофінансової стабільності та фінансування ключових соціальних і гуманітарних потреб.

Говорячи про економічні виклики, спричинені війною, Марченко вказав на те, що в першому кварталі 2026 року ВВП України скоротився, а інфляція зросла в квітні після кількох місяців уповільнення. Водночас Україна продовжує забезпечувати стабільність бюджетних надходжень: доходи державного бюджету за перші чотири місяці 2026 року зросли на 17,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року.





«За словами Сергія Марченка, загальна потреба України у зовнішньому фінансуванні на 2026-2027 роки становить 95 млрд доларів США, з яких 52 млрд у 2026 році і вже забезпечені», – цитує пресслужба Мінфіну.

Зокрема, Марченко закликав знайти механізм для нагального покриття потреб відновлення енергетичної інфраструктури.

Міністр «високо оцінив рішення партнерів ЄС щодо механізму Ukraine Support Loan (USL)», який має стати ключовим інструментом підтримки макрофінансової стабільності України у 2026 і 2027 роках.

Мінфін зазначає, що найближчим часом до України прибуде місія МВФ для підготовки до перегляду програми Extended Fund Facility. Марченко також закликав партнерів створити умови для використання заморожених російських активів на користь України.

«Учасники зустрічі наголосили, що Україна демонструє відповідальне управління державними фінансами, зберігає функціонування економіки та продовжує адаптуватися до викликів війни, що є важливим фактором довіри міжнародних партнерів і основою для подальшої підтримки», – додає відомство.

23 квітня Рада ЄС одностайно схвалила зміни до багаторічного бюджету Євросоюзу, потрібні для виділення кредиту Україні сумою на 90 мільярдів євро, а також 20-й пакет санкцій. Про завершення відповідних письмових процедур, що тривали понад добу, повідомило головування Кіпру в Раді ЄС.

Після затвердження позики Зеленський заявив, що триває робота над тим, щоб перший транш із цього пакету підтримки був доступним вже у травні-червні.