Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
Додайте нас у Google
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Політика

Кабмін іцінює збільшення бюджетних видатків на оборону після погодження кредиту від ЄС

Зокрема, додаткові 174,3 мільярда гривень підуть на грошове забезпечення військових (фото ілюстраційне)
Зокрема, додаткові 174,3 мільярда гривень підуть на грошове забезпечення військових (фото ілюстраційне)

Кабінет міністрів підготував законопроєкт про зміни в державному бюджеті на 2026 рік, які передбачають збільшення оборонних витрат – про це його пресслужба повідомила 8 травня.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко уточнила, що це стало можливим завдяки погодженню позики Європейського Союзу обсягом 90 мільярдів євро на 2026–2027 роки:

«Цього року очікуємо 45 млрд євро підтримки, з яких 31,8 млрд євро на оборону та безпеку держави, ще 13,2 млрд євро – на покриття дефіциту бюджету. Перший транш – уже в червні».

Читайте також: ЄС розглядає жорсткіші умови щодо кредиту Україні на 90 мільярдів євро – Bloomberg

За оцінкою голови уряду, загалом доходи державного бюджету зростуть на понад 2,2 трильйона гривень, передусім завдяки міжнародній підтримці та додатковим надходженням у межах виконання Плану України.

Зокрема, додаткові 1,56 трильйона гривень будуть для сектору безпеки і оборони. З них:

  • 174,3 мільярда гривень підуть на грошове забезпечення військових
  • 1,37 трильйона – на розвиток озброєння та військової техніки
  • 14,6 мільярда – на резерв для сектору безпеки і оборони

«Окремо передбачаємо додаткові ресурси для розвитку українського ОПК, модернізації техніки та нарощування виробництва власної зброї», – зазначила вона.

Крім того, позика уможливить додаткові 40 мільярдів гривень на втілення планів стійкості регіонів та громад – вони підуть на підготовку до наступного опалювального сезону та захист енергетики.

Ще 40 мільярдів планують додатково спрямувати до резервного фонду – «для оперативного реагування на виклики воєнного часу».

Читайте також: Військову допомогу Україні за програмою USAI виключили з бюджету США на 2027 рік

Міністерство фінансів оцінює, що завдяки зовнішній підримці дефіцит державного бюджету зменшиться на 651,5 мільярд гривень – з 18,5% до 12,1% ВВП.

Надалі законопроєкт передають до Верховної Ради для розгляду й ухвалення.

23 квітня Рада ЄС одностайно схвалила зміни до багаторічного бюджету Євросоюзу, потрібні для виділення кредиту Україні сумою на 90 мільярдів євро, а також 20-й пакет санкцій. Про завершення відповідних письмових процедур, що тривали понад добу, повідомило головування Кіпру в Раді ЄС.

Після затвердження позики Зеленський заявив, що триває робота над тим, щоб перший транш із цього пакету підтримки був доступним вже у травні-червні.

***

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Форум

XS
SM
MD
LG