Кабмін іцінює збільшення бюджетних видатків на оборону після погодження кредиту від ЄС

Кабінет міністрів підготував законопроєкт про зміни в державному бюджеті на 2026 рік, які передбачають збільшення оборонних витрат – про це його пресслужба повідомила 8 травня.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко уточнила, що це стало можливим завдяки погодженню позики Європейського Союзу обсягом 90 мільярдів євро на 2026–2027 роки:

«Цього року очікуємо 45 млрд євро підтримки, з яких 31,8 млрд євро на оборону та безпеку держави, ще 13,2 млрд євро – на покриття дефіциту бюджету. Перший транш – уже в червні».

За оцінкою голови уряду, загалом доходи державного бюджету зростуть на понад 2,2 трильйона гривень, передусім завдяки міжнародній підтримці та додатковим надходженням у межах виконання Плану України.

Зокрема, додаткові 1,56 трильйона гривень будуть для сектору безпеки і оборони. З них:

174,3 мільярда гривень підуть на грошове забезпечення військових

1,37 трильйона – на розвиток озброєння та військової техніки

14,6 мільярда – на резерв для сектору безпеки і оборони

«Окремо передбачаємо додаткові ресурси для розвитку українського ОПК, модернізації техніки та нарощування виробництва власної зброї», – зазначила вона.

Крім того, позика уможливить додаткові 40 мільярдів гривень на втілення планів стійкості регіонів та громад – вони підуть на підготовку до наступного опалювального сезону та захист енергетики.

Ще 40 мільярдів планують додатково спрямувати до резервного фонду – «для оперативного реагування на виклики воєнного часу».

Міністерство фінансів оцінює, що завдяки зовнішній підримці дефіцит державного бюджету зменшиться на 651,5 мільярд гривень – з 18,5% до 12,1% ВВП.

Надалі законопроєкт передають до Верховної Ради для розгляду й ухвалення.

23 квітня Рада ЄС одностайно схвалила зміни до багаторічного бюджету Євросоюзу, потрібні для виділення кредиту Україні сумою на 90 мільярдів євро, а також 20-й пакет санкцій. Про завершення відповідних письмових процедур, що тривали понад добу, повідомило головування Кіпру в Раді ЄС.

Після затвердження позики Зеленський заявив, що триває робота над тим, щоб перший транш із цього пакету підтримки був доступним вже у травні-червні.