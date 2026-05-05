Уряд планує залучити близько 13 млрд гривень через приватизацію цього року – Свириденко

Кабінет міністрів України цього року має на меті залучити близько 13 мільярдів гривень через приватизацію державних активів, заявила 5 травня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, в уряді очікують надходження близько 10 мільярдів гривень від великої приватизації і три мільярди – від малої.

«Це амбітне завдання в умовах війни, але саме його обговорили й узгодили на нараді з Мінекономіки та Фондом держмайна», – написала урядовиця у телеграмі.

За словами Свириденко, серед таких активів є торговий центр Ocean Plaza. «Це актив, який належав російському олігарху, який передано у власність держави відповідно до закону «Про санкції», та який держава готує до продажу новому власнику. Плануємо виставити його на відкритий аукціон у третьому кварталі цього року з орієнтовною ринковою вартістю близько 100 млн доларів», – додала вона.

Прем’єр-міністерка додала, що від початку року уряд отримав понад один мільярд гривень від малої приватизації і продовжує продаж підготовлених активів.

«Важливо, що кошти від продажу, зокрема санкційних активів, спрямовуються до фонду відновлення. Це ресурс на відбудову країни та підтримку людей, які постраждали від війни», – зазначила вона.

На початку цього року в уряді повідомили про спрощення процедури продажу санкційного майна громадян Росії, яке було стягнуте в державну власність, на відкритих аукціонах.