Норвегія виділить Україні близько 40 мільйонів євро на відновлення енергосистеми

Норвегія виділить Україні близько 40 мільйонів євро на децентралізоване виробництво енергії, відновлювану енергію, акумулятори та локальну генерацію. Про це повідомляє МЗС країни.



У міністерстві зазначають, що Україна повинна пережити майбутню зиму, одночасно будуючи енергетичну систему, яка буде менш вразливою до атак.



«У співпраці з ЄС Норвегія надає 425 мільйонів норвезьких крон для зміцнення енергетичної безпеки України. Це фінансування допоможе Україні задовольнити нагальні потреби, а також сприятиме її відновленню, модернізації та шляху до членства в ЄС. Зима може здаватися далекою, але готуватися потрібно вже зараз», – сказав міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде.



Перший віцепрем’єр – міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що ця допомога Норвегії буде важливим внеском у здатність України протистояти російським атакам і підтримувати роботу життєво важливих послуг.

За його словами, зараз Україна рухається до моделі розподіленої генерації та енергетичної автономності, де кожен елемент здатний працювати незалежно, а резервне обладнання і швидкість відновлення стають вагомим фактором безпеки.

Шмигаль повідомив, що від початку року Україна отримала понад 3200 одиниць енергетичного обладнання та більше 312 млн євро внесків до Фонду підтримки енергетики України. Близько 40 держав та міжнародних фінансових інституцій стали частиною великої коаліції зимової стійкості. Окремо він подякував Норвегії за внески у закупівлю газу для України, що є важливим елементом підготовки до наступного опалювального сезону.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. Розрив між потужностями генерації і потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням. В багатьох регіонах діяли графіки відключення світла, але з приходом весни і збільшенням генерації сонячними електростанціями обмеження були послаблені.

Президент України Володимир Зеленський 24 березня заявив, що сили РФ продовжують свою операцію, щоб зламати енергосистему України.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності.

На початку лютого 2026 року російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.



