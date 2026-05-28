Пропозиція Мерца має на меті повноправне членство України в ЄС – німецький міністр

Державний міністр Німеччини у справах Європи Ґюнтер Кріхбаум заявив, що пропозиція канцлера Фрідріха Мерца про асоційоване членство України в Євросоюзі має на меті повноправне членство і є «правильною ініціативою», яка має оживити дискусію про майбутнє розширення ЄС.

«Канцлер Мерц запропонував ідею асоційованого членства – це правильна ініціатива. Ми маємо пожвавити цю дискусію. Тому що одне також очевидно: повноправне членство в Європейському Союзі залишається метою, головною метою», – сказав Кріхбаум перед неформальним засіданням міністрів закордонних справ ЄС у форматі «Гімніх» у місті Лімасол на Кіпрі 28 травня, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

За словами Кріхбаума, ЄС уже зараз має допомагати Україні наближатися до Союзу, попри війну, а також продовжувати цивільну і військову підтримку Києва.

Подібну позицію висловила і висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас.

«Очевидно, що сама ідея дуже хороша. Її суть у тому, що ми маємо рухатися з Україною швидше. Вона повинна бути в Європейському Союзі, тому що Україна також приносить до європейського столу знання й силу у сфері безпеки. Але, звісно, ці процеси потребують часу, тому ідея полягає в тому, як ми можемо рухатися швидше на різних етапах», – сказала Каллас перед засіданням на Кіпрі.

Пропозиція Мерца передбачає негайне відкриття всіх переговорних кластерів для України і фактичну присутність України в інституціях ЄС – із власними євродепутатами, єврокомісаром і участю в самітах лідерів ЄС, але без права голосу.

У Києві ця ідея викликала неоднозначну реакцію. Президент Володимир Зеленський заявив, що членство України в ЄС має бути лише повноцінним і повноправним.