Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
Додайте нас у Google
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Політика

ЄС може розблокувати 6,6 млрд євро для України, які Угорщина блокувала понад два роки

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас
Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас заявила про можливе розблокування 6,6 мільярда євро з Європейського фонду миру (EPF) для України після зміни уряду в Угорщині. Як передає кореспондентка Радіо Свобода, про це Каллас сказала перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС у Нікосії.

«У нас тепер новий угорський міністр, а це також означає, що ми просуваємося вперед із розблокуванням 6,6 мільярда євро з Європейського фонду миру», – заявила вона.

Йдеться про кошти, які були фактично заблоковані Угорщиною понад два роки. Через позицію Будапешта країни ЄС не могли погодити нові транші компенсацій для держав-членів, які постачали Україні озброєння через механізм European Peace Facility.

За словами Каллас, сьогодні міністри також обговорюють, як саме використовувати ці кошти.

Вона нагадала, що початкова ідея фонду полягала у відшкодуванні витрат країнам-членам, які постачали допомогу Україні, тобто у «справедливому розподілі навантаження».

Втім, зараз тривають дискусії щодо того, чи варто більше спрямовувати кошти безпосередньо на нову допомогу Україні.

«Ми запропонували компромісний варіант, який враховує обидві сторони», – сказала Каллас.

Вона зазначила, що Євросоюз уже проводить консультації з державами-членами щодо цього механізму.

«Розблокування цих 6,6 мільярда – це дуже-дуже важливий крок, над яким ми працюємо», – наголосила глава дипломатії ЄС.

Водночас Каллас зауважила, що остаточні терміни поки невідомі, оскільки держави-члени ще мають погодити нову пропозицію.

«Ми її представили, тепер держави-члени мають погодитися, і тоді ми зможемо рухатися далі. Тому я не можу точно спрогнозувати часові рамки», – сказала вона.

Каллас також наголосила, що під час обговорення ЄС враховує необхідність збереження контролю за закупівлями та реформами, але головним пріоритетом залишаються нагальні оборонні потреби України.

«Їм потрібно захищатися, і їхня протиповітряна оборона є найважливішою», – заявила вона.

Починаючи з 2024 року, офіційний Будапешт під керівництвом уряду Віктора Орбана застосовував вето та послідовно блокував виділення Україні близько 6,6 мільярда євро в межах фонду European Peace Facility. Угорщина використовувала це рішення як важіль тиску, зокрема вимагаючи від Києва відновлення транзиту нафти російської компанії «Лукойл».

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Форум

XS
SM
MD
LG