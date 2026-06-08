ЄС може розблокувати 6,6 млрд євро для України, які Угорщина блокувала понад два роки

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас заявила про можливе розблокування 6,6 мільярда євро з Європейського фонду миру (EPF) для України після зміни уряду в Угорщині. Як передає кореспондентка Радіо Свобода, про це Каллас сказала перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС у Нікосії.

«У нас тепер новий угорський міністр, а це також означає, що ми просуваємося вперед із розблокуванням 6,6 мільярда євро з Європейського фонду миру», – заявила вона.

Йдеться про кошти, які були фактично заблоковані Угорщиною понад два роки. Через позицію Будапешта країни ЄС не могли погодити нові транші компенсацій для держав-членів, які постачали Україні озброєння через механізм European Peace Facility.

За словами Каллас, сьогодні міністри також обговорюють, як саме використовувати ці кошти.

Вона нагадала, що початкова ідея фонду полягала у відшкодуванні витрат країнам-членам, які постачали допомогу Україні, тобто у «справедливому розподілі навантаження».

Втім, зараз тривають дискусії щодо того, чи варто більше спрямовувати кошти безпосередньо на нову допомогу Україні.

«Ми запропонували компромісний варіант, який враховує обидві сторони», – сказала Каллас.

Вона зазначила, що Євросоюз уже проводить консультації з державами-членами щодо цього механізму.

«Розблокування цих 6,6 мільярда – це дуже-дуже важливий крок, над яким ми працюємо», – наголосила глава дипломатії ЄС.

Водночас Каллас зауважила, що остаточні терміни поки невідомі, оскільки держави-члени ще мають погодити нову пропозицію.

«Ми її представили, тепер держави-члени мають погодитися, і тоді ми зможемо рухатися далі. Тому я не можу точно спрогнозувати часові рамки», – сказала вона.

Каллас також наголосила, що під час обговорення ЄС враховує необхідність збереження контролю за закупівлями та реформами, але головним пріоритетом залишаються нагальні оборонні потреби України.

«Їм потрібно захищатися, і їхня протиповітряна оборона є найважливішою», – заявила вона.

Починаючи з 2024 року, офіційний Будапешт під керівництвом уряду Віктора Орбана застосовував вето та послідовно блокував виділення Україні близько 6,6 мільярда євро в межах фонду European Peace Facility. Угорщина використовувала це рішення як важіль тиску, зокрема вимагаючи від Києва відновлення транзиту нафти російської компанії «Лукойл».