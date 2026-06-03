Мадяр заявив про домовленості з Україною щодо розширення прав угорської меншини

Прем’єр Угорщини Петер Мадяр заявив про домовленості з Україною щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав угорської меншини.

«Ми досягли всеохоплюючої домовленості з Україною щодо розширення мовних, освітніх, культурних та політичних прав 100-тисячної угорської меншини. Угода є результатом кількох тижнів інтенсивних угорсько-українських переговорів на експертному рівні, в яких також брали участь політичні організації угорців Закарпаття та церкви», – заявив він у своєму відеозверненні.

За його словами, Київ зобов’язався впровадити узгоджені заходи у свою правову систему найближчим часом.

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Водночас Мадяр стверджує, що ці зобов’язання також з’являться в плані дій України щодо Євросоюзу – «якщо це станеться, угорський уряд сприятиме відкриттю першого кластера вступу щодо України».

«Угорщина досі не підтримує прискорені переговори про вступ до ЄС. Якщо Україні вдасться закрити всі 33 розділи про вступ протягом 10 або 15 років, наша країна проведе юридично обов'язковий референдум з цього питання», – додав він.

Українська сторона наразі цю заяву не коментувала.

Наприкінці травня прем’єр-міністр Угорщини розповів про перебіг переговорів на експертному рівні між Україною й Угорщиною про права національних меншин на території України, назвавши їх обнадійливими.

«У нас є пропозиція з 11 пунктів, яка не є новою для української сторони. Переважно йдеться про освітні, культурні та мовні права… Ми підтримуємо контакт з українською стороною на технічному рівні і дуже сподіваємося, що невдовзі зможемо завершити узгодження цих 11 пунктів», – заявив 29 травня Мадяр у Брюсселі на спільній пресконференції з очільницею Єврокомісії.





Після виборів в Угорщині в квітні Мадяра привітали лідери багатьох країн ЄС і президент України Володимир Зеленський. І в Брюсселі, і в Києві сподіваються, що Мадяр, який називає себе проєвропейським політиком, перегляне політику свого попередника Орбана, і за його правління Угорщина перестане блокувати заходи на підтримку України.

Петер Мадяр раніше заявляв, що обов’язково зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським, зокрема пропонував провести таку зустріч на Закарпатті на початку червня. Український президент також заявив про готовність до зустрічі.



