Після зустрічі з Сибігою Зеленський заявив про перспективи «конструктивного перезапуску» відносин з Угорщиною

Після зустрічі з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою президент України Володимир Зеленський заявив про активний діалог із новою владою Угорщини і перспективи «конструктивного перезапуску» відносин.

«На рівні команди ведемо активний діалог із новою владою Угорщини, і є перспективи конструктивного перезапуску відносин. Міністр закордонних справ України та інші урядовці готуються до формату двосторонніх консультацій з Угорщиною. Розраховую на результати», – написав він у телеграмі після обговорення з Сибігою зовнішньополітичних завдань на травень – червень.

Зеленський також згадав про окремі завдання щодо переговорів про закінчення російської війни та можливого представництва Європи в переговорному процесі – «поки ці завдання непублічні».

У травні Петер Мадяр, лідер партії «Тиса», яка перемогла на виборах в Угорщині, склав присягу прем’єр-міністра, поклавши край 16-річному правлінню Віктора Орбана.

Після виборів Мадяра привітали лідери багатьох країн ЄС і президент України Володимир Зеленський. І в Брюсселі, і в Києві сподіваються, що Мадяр, який називає себе проєвропейським політиком, перегляне політику свого попередника Орбана, і за його правління Угорщина перестане блокувати заходи на підтримку України.

Петер Мадяр раніше заявляв, що обов’язково зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським, зокрема пропонував провести таку зустріч на Закарпатті на початку червня. Український президент також заявив про готовність до зустрічі.