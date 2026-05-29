Мадяр заявив про готовність до «нової сторінки» у відносинах з Києвом і озвучив умову для Зеленського

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр розповів про перебіг переговорів на експертному рівні між Україною й Угорщиною про права національних меншин на території України. Він назвав їх обнадійливими, передає кореспондентка Радіо Свобода з Брюсселя.

«У нас є пропозиція з 11 пунктів, яка не є новою для української сторони. Переважно йдеться про освітні, культурні та мовні права… Ми підтримуємо контакт з українською стороною на технічному рівні і дуже сподіваємося, що невдовзі зможемо завершити узгодження цих 11 пунктів», – заявив 29 травня Мадяр у Брюсселі на спільній пресконференції з очільницею Єврокомісії.

Очільник угорського уряду додав, що перелік вимог до України «не є чимось особливим ані в Європі, ані в інших частинах світу» з огляду на те, що угорська меншина в окремих регіонах України становить більшість.





«Я із задоволенням зустрінуся з українським президентом після завершення цих питань і досягнення політичної угоди – десь в Україні, бажано на Закарпатті, де проживає угорська меншина, у населеному пункті з угорським населенням. І ми справді готові відкрити нову сторінку», – повторив свої умови для зустрічі з українським президентом Мадяр.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн своєю чергою запевнила, що готовність Єврокомісії розблокувати для Угорщини понад 16 мільярдів євро з фондів ЄС, заблоковані за правління Віктора Орбана, не пов’язана з питанням членства України у Євросоюзі. Але підтвердила, що вступ країн-кандидатів був предметом переговорів із Мадяром у Брюсселі 29 травня.

«Ми обговорювали, що це процес, заснований на заслугах (merit-based process). І наша позиція є дуже чіткою: Україна та Молдова виконали всі необхідні умови для відкриття фундаментального кластера – першого кластера», – підкреслила фон дер Ляєн.

Читайте також: МЗС України й Угорщини повідомили про початок онлайн-консультацій для поліпшення відносин

Глава Єврокомісії наголосила, що «немає жодних причин» затягувати процес відкриття вступних переговорів із двома країнами-кандидатками з огляду на виконання ними необхідних реформ. Вона підтвердила, що лідери ЄС обговорюватимуть це питання на наступному саміті в Брюсселі 18-19 червня.

Після виборів Мадяра привітали лідери багатьох країн ЄС і президент України Володимир Зеленський. І в Брюсселі, і в Києві сподіваються, що Мадяр, який називає себе проєвропейським політиком, перегляне політику свого попередника Орбана, і за його правління Угорщина перестане блокувати заходи на підтримку України.

Петер Мадяр раніше заявляв, що обов’язково зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським, зокрема пропонував провести таку зустріч на Закарпатті на початку червня. Український президент також заявив про готовність до зустрічі.