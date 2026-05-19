Мадяр розпочинає візит до Польщі – це його перша закордонна поїздка на посаді прем’єра Угорщини

У травні Петер Мадяр, лідер партії «Тиса», яка перемогла на виборах в Угорщині, склав присягу прем’єр-міністра
Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр сьогодні розпочинає свій дводенний візит до Польщі – це його перша закордонна поїздка з моменту вступу на посаду.

Візит розглядається, перш за все, як символічне перезавантаження після періоду фактично заморожених контактів, спрямоване на відновлення діалогу з європейських питань та щодо України, повідомив Reuters польський урядовець.

Поїздка Мадяра пролягатиме через Польщу, з Кракова, куди він приземлився у вівторок комерційним рейсом, до столиці Варшави, а потім до балтійського портового міста Гданська.

Мадяр, якого супроводжуватимуть шість міністрів, включаючи міністра закордонних справ Аніту Орбан, зустрінеться з президентом Каролем Навроцьким та польським колегою Дональдом Туском.


Очікується, що цього тижня до Будапешта прибуде делегація Європейської комісії, і Мадьяр сподівається укласти угоду про повернення мільярдів євро, заморожених через порушення верховенства права урядом Віктора Орбана, під час поїздки до Брюсселя наступного тижня.


