Мадяр розпочинає візит до Польщі – це його перша закордонна поїздка на посаді прем’єра Угорщини

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр сьогодні розпочинає свій дводенний візит до Польщі – це його перша закордонна поїздка з моменту вступу на посаду.



Візит розглядається, перш за все, як символічне перезавантаження після періоду фактично заморожених контактів, спрямоване на відновлення діалогу з європейських питань та щодо України, повідомив Reuters польський урядовець.



Поїздка Мадяра пролягатиме через Польщу, з Кракова, куди він приземлився у вівторок комерційним рейсом, до столиці Варшави, а потім до балтійського портового міста Гданська.



Мадяр, якого супроводжуватимуть шість міністрів, включаючи міністра закордонних справ Аніту Орбан, зустрінеться з президентом Каролем Навроцьким та польським колегою Дональдом Туском.



Очікується, що цього тижня до Будапешта прибуде делегація Європейської комісії, і Мадьяр сподівається укласти угоду про повернення мільярдів євро, заморожених через порушення верховенства права урядом Віктора Орбана, під час поїздки до Брюсселя наступного тижня.



