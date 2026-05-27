Парламент Угорщини схвалив закон про збереження членства країни в МКС

Парламент Угорщини 27 травня схвалив закон про збереження членства країни в Міжнародному кримінальному суді, скасувавши рішення, ініційоване 2025 року колишнім урядом Віктора Орбана про вихід з суду.

Парламент, що складається зі 199 членів, проголосував 133 голосами «за», 37 «проти» і п’ятьма «утрималися» перед тим, як закон про вихід з МКС мав набути чинності 2 червня.

Соратник Орбана, президент Угорщини Тамаш Шуйок має підписати законопроєкт.

Раніше новообраний прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, партія якого здобула конституційну більшість за результатами парламентських виборів 12 квітня, заявив, що Угорщина залишиться членом Міжнародного кримінального суду.

Угорщина оголосила про намір вийти з Міжнародного кримінального суду (МКС) у квітні 2025 року на тлі приїзду прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу до Будапешта для першої поїздки до Європи після того, як МКС видав ордер на його арешт.

У суді тоді висловили занепокоєння через це і заявили: «Коли держава-учасниця виходить із Римського статуту, це затьмарює наші спільні прагнення до справедливості й послаблює нашу рішучість боротися з безкарністю… Справедливість вимагає нашої єдності».

Адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила щодо МКС санкції – через переслідування Нетаньягу. Після цього тодішній голова угорського уряду Віктор Орбан тоді заявив, що Угорщині необхідно переглянути свої відносини з правовим інститутом, який перебуває під американськими санкціями.

Рішення МКС видати ордер на арешт Нетаньягу викликало суперечливу реакцію і в інших країнах. Зокрема, влада Німеччини дала зрозуміти, що не готова дотримуватися рішення суду, хоча й підкреслює важливість його роботи. Критики рішення МКС щодо Нетаньягу вказують на те, що воно, на їхню думку, підриває легітимність інших рішень суду, зокрема про ордер на арешт російського президента Володимира Путіна, який підозрюється в причетності до депортації українських дітей, що розглядається як воєнний злочин.

Міжнародний кримінальний суд, створений під егідою ООН, об’єднує понад 120 країн світу. Кілька великих держав, серед яких США, Росія та Китай, не визнають його юрисдикцію. Ізраїль також її не визнає.