Сибіга після першої зустрічі з угорською колегою Анітою Орбан каже про «готовність чути один одного»

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга задоволений першими переговорами з Анітою Орбан, яка очолила угорське зовнішньополітичне відомство в уряді Петера Мадяра. Про це він сказав 22 травня під час спілкування зі ЗМІ дорогою до Києва, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Я бачу готовність чути один одного і спільно відкривати нову сторінку наших двосторонніх відносин… Ми не ховаємося за дипломатичні слова, не прикрашаємо реальність, а називаємо речі своїми іменами», – сказав Сибіга.

Міністр зазначив, що Україна «розуміє занепокоєність угорської сторони» щодо прав національних меншин на Закарпатті й донесла своє бачення й «свої занепокоєння». Наступний контакт на рівні чільних дипломатів відбудеться наступного тижня, повідомив Сибіга. Дата зустрічі лідерів Угорщини й України лишається поки не визначеною.

«Ми будемо цю дату, час (зустрічі лідерів – ред.) визначати, виходячи з... напрацювань наших переговорних команд, які, до речі, вже сформовані по обидва боки – і з угорського, і з нашого боків», – наголосив Сибіга.

Міністр повідомив про перший раунд технічних консультації між переговорними командами щодо прав нацменшин. Він тривав шість годин – і прогресу, на думку Сибіги, вдалося досягти.

«Україна – ми завжди це кажемо – готова втілювати найвищі стандарти захисту національних меншин Ради Європи і Європейського Союзу… Ми відверто говоримо про всі наявні питання, які, на думку угорської сторони, є проблемними. Ми надаємо відповідні роз’яснення для того, щоб була чіткість і ясність у спільних оцінках… Процес триває, і я впевнений, що він буде вибудовуватися на тих стандартах і критеріях, які притаманні Європейському Союзу», – резюмував міністр.

Раніше цього тижня після зустрічі з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою президент України Володимир Зеленський заявив про активний діалог із новою владою Угорщини і перспективи «конструктивного перезапуску» відносин.

У травні Петер Мадяр, лідер партії «Тиса», яка перемогла на виборах в Угорщині, склав присягу прем’єр-міністра, поклавши край 16-річному правлінню Віктора Орбана.

Після виборів Мадяра привітали лідери багатьох країн ЄС і президент України Володимир Зеленський. І в Брюсселі, і в Києві сподіваються, що Мадяр, який називає себе проєвропейським політиком, перегляне політику свого попередника Орбана, і за його правління Угорщина перестане блокувати заходи на підтримку України.

Петер Мадяр раніше заявляв, що обов’язково зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським, зокрема пропонував провести таку зустріч на Закарпатті на початку червня. Український президент також заявив про готовність до зустрічі.







