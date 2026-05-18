Угорщина скасувала депортацію співробітників «Ощадбанку», затриманих у березні

Семеро співробітників державного «Ощадбанку» більше не є депортованими з Угорщини, повідомив банк 18 травня.

За його даними, сьогодні Генеральна дирекція поліції у справах іноземців Угорщини скасувала рішення про депортацію та трирічну заборону на в’їзд і перебування на території Шенгенської зони щодо всіх семи співробітників установи.

Також, додає банк, угорська сторона постановила видалити відповідні записи з державних реєстрів. «Ощадбанк» пояснив рішення офіційним повідомленням компетентного органу з питань конституційного захисту Угорщини про відкликання попередніх висновків щодо нібито загрози національній безпеці з боку громадян України.

«Показово, що це повідомлення надійшло вже після оскарження відповідних рішень у судовому порядку. При цьому угорська сторона не стала очікувати завершення судового розгляду в Будапешті та самостійно скасувала застосовані обмеження», – зазначає банк.

Голова правління «Ощадбанку» Юрій Каціон, який очолював команду банку в Угорщині, назвав скасування рішень про депортацію підтвердженням правоти установи:

«Ми захистили не лише права наших людей, а й репутацію державного фінансового інституту, що діє виключно в межах міжнародного права. Ця перемога демонструє, що системна правова позиція, дипломатична підтримка та послідовність у захисті національних інтересів дають результат навіть у найскладніших міжнародних ситуаціях».

6 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що Будапешт повернув кошти та цінності «Ощадбанку», вилучені після затримання інкасаторських автомобілів.

Читайте також: МЗС Угорщини викликало посла Росії через атаку по Закарпаттю

6 березня голова МЗС України заявив, що угорська влада «захопила в заручники» сімох українців-співробітників державного «Ощадбанку». Вони виконували рейс на двох інкасаторських автомобілях між Австрією й Україною. Українських інкасаторів звільнили того ж дня, офіційно їх депортували.

За даними банку, в автомобілях були 40 мільйонів доларів, 35 мільйонів євро та 9 кілограм золота.

Національна поліція України розпочала кримінальні провадження за фактом викрадення громадян України і службового автомобіля «Ощадбанку» на території Угорщини.

Тодішній міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявляв, що влада країни має питання щодо перевезення готівки через її територію і «проведе ретельне розслідування».