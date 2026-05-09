Мадяр закликав президента Угорщини піти у відставку

Новопризначений прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, виступаючи в парламенті після складання присяги, закликав чинного президента країни Тамаша Шуйока піти у відставку,

Під час свого першого виступу на посаді глава уряду заявив, що президенту «бракувало мужності» публічно реагувати на прорахунки попередньої влади на чолі з Віктором Орбаном.

За словами Мадяра, йдеться про «руйнування демократії», а також про «неналежну реакцію держави на випадки насильства над дітьми у державних установах».

«Час піти з гідністю, поки це ще можливо», – сказав прем’єр, встановивши для президента крайній строк до 31 травня. Він додав, що, на його думку, Шуйок більше «не може представляти угорців» на посаді глави держави.

Під час виступу Мадяр також неодноразово перепросив за дії попереднього уряду. Зокрема, він згадав відсутність «належного розслідування» випадків жорстокого поводження, а також нападів на журналістів і представників громадянського суспільства.

Петер Мадяр, лідер партії «Тиса», яка перемогла на виборах в Угорщині, 9 травня склав присягу на посаді прем’єр-міністра.

Новообраний парламент цього дня зібрався на свою першу сесію, на якій угорські законодавці офіційно обрали Мадяра головою уряду.

За підсумками виборів, що відбулися 12 квітня, правоцентристська партія «Тиса» здобула конституційну більшість у парламенті Угорщини нового скликання, поклавши край 16-річному правлінню Віктора Орбана, який залишає посаду прем’єр-міністра.

Після виборів Мадяра привітали лідери багатьох країн ЄС і президент України Володимир Зеленський. І в Брюсселі, і в Києві сподіваються, що Мадяр, який називає себе проєвропейським політиком, перегляне політику Орбана, і за його правління Угорщина перестане блокувати заходи на підтримку України.

Петер Мадяр раніше заявляв, що обов’язково зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським, зокрема пропонував провести таку зустріч на Закарпатті. Український президент також заявив про готовність до зустрічі.



