Зеленський привітав Мадяра з призначення на посаду прем’єра Угорщини

Президент України Володимир Зеленський привітав нового прем’єра Угорщини Петера Мадяра з призначенням на посаду.

«Вітаю Петера Мадяра із призначенням та початком роботи на посаді прем’єр-міністра Угорщини. Символічно, що ця інавгурація відбувається в День Європи», – зазначив український лідер у соцмережі Х.

Зеленський також запевнив, що Україна готова розвивати співпрацю з Угорщиною та будувати сильні відносини між країнами «на основі добросусідства й поваги до наших людей».

Він додав, що разом Україна та Угорщина можуть додати «більше сили нашим народам і зробити сильнішою всю Європу».

«Бажаю успіхів та хороших результатів на посаді», – резюмував президент.

Петер Мадяр, лідер партії «Тиса», яка перемогла на виборах в Угорщині, 9 травня склав присягу на посаді прем’єр-міністра.

Новообраний парламент цього дня зібрався на свою першу сесію, на якій угорські законодавці офіційно обрали Мадяра головою уряду.

За підсумками виборів, що відбулися 12 квітня, правоцентристська партія «Тиса» здобула конституційну більшість у парламенті Угорщини нового скликання, поклавши край 16-річному правлінню Віктора Орбана, який залишає посаду прем’єр-міністра.

Після виборів Мадяра привітали лідери багатьох країн ЄС і президент України Володимир Зеленський. І в Брюсселі, і в Києві сподіваються, що Мадяр, який називає себе проєвропейським політиком, перегляне політику Орбана, і за його правління Угорщина перестане блокувати заходи на підтримку України.

Петер Мадяр раніше заявляв, що обов’язково зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським, зокрема пропонував провести таку зустріч на Закарпатті. Український президент також заявив про готовність до зустрічі.



