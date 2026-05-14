Словаччина засудила масовані удари РФ по Україні і згадала про «простір для мирного діалогу»

Братислава засуджує вчорашні та сьогоднішні масовані удари РФ по Україні, які досягли навіть Ужгорода на Закарпатті поблизу кордону зі Словаччиною, де проживає також численна словацька меншина, заявив міністр закордонних справ країни Юрай Бланар.

Він зазначив, що ці атаки відбуваються одразу після періодів коротких перемир'я, які «могли б створити простір для деескалації напруженості, довгострокового та сталого припинення вогню та водночас продовження мирних переговорів».

«Подальші атаки на цивільні райони та критично важливу інфраструктуру як на українській, так і на російській території не збільшують потенціал мирного процесу. Навпаки – така ескалація обмежує простір для мирного діалогу про те, як припинити війну та досягти тривалого та справедливого миру», – йдеться у заяві очільника МЗС Словаччини.

13 травня Словаччина тимчасово закрила всі пункти пропуску на кордоні з Україною. Причини рішення словацька сторона не пояснила, але це відбувалось на тлі масштабної російської повітряної атаки по західних регіонах України. Про відновлення роботи пунктів пропуску Братислава ще не інформувала.

Раніше стало відомо, що міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан викликала російського посла у Будапешті у зв’язку з атакою дронів на Закарпатті.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що під час атаки 13 -14 травня війська РФ застосували проти України 1567 дронів і 56 ракет різних типів.

За даними Повітряних сил ЗСУ, вночі 14 травня для масованої атаки проти України війська РФ застосували 56 ракет різних типів та 675 ударних безпілотників, основним напрямком удару був Київ.

13 травня, як повідомили українські військові, основним напрямком удару РФ були західні області України. Сили РФ атакували 753 дронами. 710 з них збили.

Тоді про загиблих, постраждалих і руйнування через атаку РФ 13 травня місцева влада повідомила в Одеській, Хмельницькій, Рівненській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Волинській, Черкаській, Сумській областях.

14 травня у Києві через російську атаку загинули восьмеро людей, серед яких дитина 2013 року народження. ДСНС повідомляли, що щонайменше 20 людей вважаються зниклими безвісти в результаті обвалу будинку у Дарницькому районі. Загалом у Києві постраждали 39 людей, серед них є дитина.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що загалом через російську масовану атаку РФ в Україні пошкоджені 180 об’єктів, з них лише звичайних житлових будинків понад 50.

Напередодні вдень Росія вдалася до тривалої атаки безпілотниками. Головне управління розвідки інформувало, що Росія почала комбінований тривалий повітряний удар по критичних обʼєктах в Україні і може застосувати значну кількість крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістики.

Російська сторона цю атаку не коментувала.



