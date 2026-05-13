На тлі ударів РФ по заходу України Словаччина закрила прикордонні переходи

Словаччина тимчасово закрила всі пункти пропуску на кордоні з Україною з міркувань безпеки, повідомила Фінансова адміністрація країни 13 травня.

Обмеження набрали чинності приблизно о 15:00 за місцевим часом (це 16:00 за Києвом) і діятимуть до окремого повідомлення. У відомстві закликали громадян стежити за офіційними повідомленнями та дотримуватися вказівок працівників фінансової служби та поліції.

Причини рішення словацька сторона не пояснила, але воно ухвалене на тлі масштабної російської повітряної атаки по західних регіонах України.

На Закарпатті, яке межує в тому числі і зі Словаччиною, відбувається наймасованіша атака від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року, згідно з даними очільника Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького.

Головне управління розвидки раніше сьогодні інформувало, що Росія розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних обʼєктах в Україні. У розвідці припускають, що надалі Росія планує застосувати значну кількість крилатих ракет повітряного й морського базування, а також балістики.