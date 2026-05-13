«Одна з найдовших атак». РФ вдарила по Україні щонайменше 800 дронами, 6 людей загинули – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія під час однієї з найдовших масованих атак по Україні 13 травня запустила вже щонайменше 800 дронів, внаслідок влучань загинули шість людей.

«Увесь день сьогодні росіяни запускають хвилі «шахедів» проти наших регіонів, і зокрема цілеспрямовано до регіонів, які найближче до кордонів країн НАТО. Вже були влучання в Закарпатті, на Львівщині, на Волині, також у Франківську, Рівненській області. На жаль, є влучання і в багатьох інших наших областях: Вінницькій, Чернівецькій, Хмельницькій, Дніпровській, Кіровоградській, Запорізькій, Житомирській, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Черкаській, Харківській, Херсонській. Станом на зараз відомо про десятки поранених, і серед них є діти. На жаль, шестеро людей загинуло», – написав Зеленський у телеграмі, додавши, що атака продовжується, у повітряний простір України залітають нові дрони.

Президент зазначив, що, за даними розвідки, після всіх хвиль дронів «цілком можливі» також і запуски ракет проти України.

«Точно не можна назвати випадковістю одну з найдовших масованих російських атак проти України якраз у той час, коли президент Сполучених Штатів прибув з візитом у Китай – з візитом, від якого багато очікують. У цей непростий геополітичний момент Росія явно намагається зіпсувати загальний політичний фон і привернути увагу до свого зла – намагається за рахунок українських життів та української інфраструктури», – наголосив голова держави, закликавши до тиску на Росію.

Головне управління розвидки раніше сьогодні інформувало, що Росія розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних обʼєктах в Україні. У розвідці припускають, що надалі Росія планує застосувати значну кількість крилатих ракет повітряного й морського базування, а також балістики.

Уранці 13 травня президент України Володимир Зеленський повідомляв, що у небі над Україною понад сотня російських дронів, і попереджав, що протягом дня можуть бути ще хвилі дронових атак.

Про загиблих, постраждалих і руйнування через атаку РФ 13 травня місцева влада повідомила в Одеській, Хмельницькій, Рівненській, Львівській, Закарпатській, Івано-Франківській, Волинській, Черкаській, Сумській областях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:



оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;

публічні заклики до знищення українців;

цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;

переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;

винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;

запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;

депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;

вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.



Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.



Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.



Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.



Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій..

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.