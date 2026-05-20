МЗС України й Угорщини повідомили про початок онлайн-консультацій для поліпшення відносин

Україна й Угорщина 20 травня почали онлайн-консультації на рівні експертів щодо відновлення відносин, повідомили міністри закордонних справ країн.

За словами голови МЗС України Андрія Сибіги, у консультаціях взяли участь очільниця МЗС Угорщини Аніта Орбан і віцепрем’єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

«Україна прагне відкрити нову, взаємовигідну сторінку в наших двосторонніх відносинах, засновану на довірі. Зараз ми маємо необхідний імпульс для досягнення цього», – заявив Сибіга на початку консультацій.

Він додав, що запропонував розглядати вступ України до Європейського Союзу «як стратегічний інтерес для Угорщини, можливість зміцнити угорську національну єдність і найкращий спосіб гарантувати права угорської меншини».

Статус угорськомовної меншини на заході України вже давно є ключовою темою у відносинах із Будапештом.

«У рамках наших двосторонніх відносин послідовний захист прав національних меншин є першочерговим питанням, яке ми повинні вирішити. Угорська громада на Закарпатті є не лише важливою частиною відносин між нашими двома країнами, але й мостом між нашими народами. Справжній прогрес вимагає відкритого, чесного і професійного діалогу, побудованого на чітких правових гарантіях. Я вважаю, що сьогоднішні консультації можуть ознаменувати початок нового процесу», – написала в соцмережі X Орбан.

Вона додала, що ці консультації є «важливим кроком» до відновлення двосторонніх відносин і зміцнення майбутньої співпраці.

Напередодні після зустрічі з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою президент України Володимир Зеленський заявив про активний діалог із новою владою Угорщини і перспективи «конструктивного перезапуску» відносин.

У травні Петер Мадяр, лідер партії «Тиса», яка перемогла на виборах в Угорщині, склав присягу прем’єр-міністра, поклавши край 16-річному правлінню Віктора Орбана.

Після виборів Мадяра привітали лідери багатьох країн ЄС і президент України Володимир Зеленський. І в Брюсселі, і в Києві сподіваються, що Мадяр, який називає себе проєвропейським політиком, перегляне політику свого попередника Орбана, і за його правління Угорщина перестане блокувати заходи на підтримку України.

Петер Мадяр раніше заявляв, що обов’язково зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським, зокрема пропонував провести таку зустріч на Закарпатті на початку червня. Український президент також заявив про готовність до зустрічі.