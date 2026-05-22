Угорщина поновила заборону на імпорт українських продуктів 

Угорський уряд знову запроваджує заборону на імпорт продуктів харчування з України, повідомив прем’єр-міністр Петер Мадяр 22 травня.

Також, за його словами, Угорщина офіційно відмовилася від планів вийти з Міжнародного кримінального суду.

«Уряд відкликає намір Угорщини вийти з Міжнародного кримінального суду та забороняє імпорт сільськогосподарських товарів з України», – заявив Мадяр.

Він додав, що відповідні розпорядження опубліковані в угорській урядовій газеті.

Читайте також: Сибіга після першої зустрічі з угорською колегою Анітою Орбан каже про «готовність чути один одного»

Розпорядження в урядовому віснику передбачає заборону на ввезення низки найменувань сільськогосподарської продукції з України. Зокрема, йдеться про види м’яса, зерна, овочів, а також мед.

20 травня видання «Латифундист» звернуло увагу, що 14 травня в Угорщині втратила чинність постанова, яка з 2023 року забороняла ввезення понад 20 категорій української аграрної продукції. Документ був надзвичайним декретом, а новий уряд Угорщини припинив дію надзвичайного стану, повідомила виданню старша брокерка компанії Barva Invest Ольга Харабара. Водночас видання зазначало, що про офіційний дозвіл на імпорт не йдеться.

Згодом видання Euractiv повідомило з посиланням на речника угорського уряду, що заборона припинила діяти через помилку і її незабаром відновлять.