ЄС представить 21-й пакет санкцій проти Росії 9 червня 

Європейська комісія планує представити новий, 21-й пакет санкцій проти Росії 9 червня. Про це Радіо Свобода повідомив чиновник ЄС, обізнаний з підготовкою процесу.

У Єврокомісії на брифінгу, тим часом, оголосили про намір представити пакет «цього тижня», повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас раніше заявляла, що новий пакет санкцій має включати заходи проти російського військово-промислового комплексу та «тіньового флоту». А ЗМІ повідомляли про замороження граничної ціни на російську нафту та включення до санкцій нафтових компаній «Лукойл» та «Роснефть».

Під час зустрічі міністрів оборони ЄС на Кіпрі у Нікосії 8 червня питання санкцій та боротьби з обходом нафтових обмежень також активно обговорювали європейські міністри.

Міністерка оборони Франції Катрін Вотрен заявила, що Франція «особливо активно залучена» до боротьби з «тіньовим флотом» і нещодавно затримала вже четверте таке судно.

Своєю чергою міністр оборони Бельгії Тео Франкен закликав тиснути також на невеликі острівні держави, під прапорами яких Росія часто реєструє танкери для обходу санкцій.

«Нам потрібно вирішувати й обговорювати питання малих острівних держав, таких як Кабо-Верде, а також інших країн, наприклад Аруби, які мають непропорційно великі флоти», – сказав бельгійський міністр і додав, що таким чином острівні держави допомагають Росії експортувати нафту в обхід обмежень.

Після представлення пакету Єврокомісією санкції мають також обговорити та одностайно затвердити у Раді Євросоюзу усі 27 держав-членів ЄС.

Попередній, 20-й пакет санкцій Єврокомісія представила 6 лютого 2026 року. Остаточно він був затверджений Радою ЄС 23 квітня 2026 року, тобто майже через два з половиною місяці після презентації.