ЄС розглядає можливість зберегти нинішню стелю цін на російську нафту замість перегляду влітку – ЗМІ

Євросоюз розглядає можливість зберегти стелю цін на російську нафту на рівні 44,10 доларів за барель замість її планового перегляду влітку. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.



За даними агентства, через війну на Близькому Сході та перебої із судноплавством через Ормузьку протоку світові ціни на нафту зросли. У таких умовах автоматичний перегляд механізму міг би призвести до підвищення стелі приблизно до 65 доларів за барель – вище за колишній рівень у 60 доларів, узгоджений країнами «Групи семи».



Серед обговорюваних варіантів – збереження нинішнього рівня до кінця року або обмеження можливого підвищення відміткою 60 доларів за барель. Ці заходи можуть увійти до 21-го пакету санкцій ЄС проти Росії, який планують представити на початку червня.



Крім того, Брюссель обговорює нові обмеження проти банків, нафтотрейдерів, криптооператорів та компаній із третіх країн, які, на думку ЄС, допомагають Москві обходити санкції. Також під обмеження можуть потрапити близько 20 суден «тіньового флоту», який використовується для експорту російської нафти в обхід санкцій.

Речники Європейської комісії відмовилися від коментарів.

Західні держави вирішили встановити граничну ціну на російську сиру нафту через повномасштабну війну Росії проти України. Спочатку, в грудні 2022 року, стеля цін була встановлена на рівні 60 доларів за барель, з вересня 2025 року її знизили до 47,6 долара.

Євросоюз із 1 лютого знизив стелю ціни російської нафти з 47,6 до 44,1 долара за барель.