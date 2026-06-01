Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
Додайте нас у Google
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

Макрон заявив про затримання танкера, який йшов із Росії

Танкер «тіньового флоту» РФ, ілюстративне фото
Танкер «тіньового флоту» РФ, ілюстративне фото

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що ВМС Франції затримали нафтовий танкер Tagor, який прямував із Росії і перебуває під санкціями за підозрою у приналежності до так званого російського тіньового флоту. В операції брала участь також Велика Британія.

«Ця операція була проведена в Атлантичному океані, у відкритому морі, за підтримки низки партнерів, включаючи Сполучене Королівство, і в суворій відповідності з морським правом. Неприпустимо, щоб судна обходили міжнародні санкції, порушували морське право і фінансували війну, яку Росія веде проти України вже понад чотири роки», – написав Макрон у соціальній мережі X.

За його словами, ці судна, які ігнорують «навіть найелементарніші правила морської навігації, становлять загрозу для довкілля і безпеки всіх».

За даними сервісу MarineTraffic, Tagor вийшов із Росії (найімовірніше, він прийняв вантаж із плавучого нафтосховища в районі Мурманська) і йшов у порт на заході Камеруну.

Судно ходить під прапором Камеруну й перебуває під санкціями США, Євросоюзу, Великої Британії і Швейцарії за перевезення російської нафти і нафтопродуктів. Це – не перший танкер із російського «тіньового флоту», який затримує Франція.

З осені минулого року французькі військові спільно з союзниками затримували танкери Grinch, Boracay і Deyna. Усі їх згодом відпустили. Зокрема танкер Grinch, як заявляла французька влада, відпустили після штрафу в «кілька мільйонів євро» за нездатність екіпажу обґрунтувати використання прапора.

Форум

XS
SM
MD
LG