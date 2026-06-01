Макрон заявив про затримання танкера, який йшов із Росії

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що ВМС Франції затримали нафтовий танкер Tagor, який прямував із Росії і перебуває під санкціями за підозрою у приналежності до так званого російського тіньового флоту. В операції брала участь також Велика Британія.

«Ця операція була проведена в Атлантичному океані, у відкритому морі, за підтримки низки партнерів, включаючи Сполучене Королівство, і в суворій відповідності з морським правом. Неприпустимо, щоб судна обходили міжнародні санкції, порушували морське право і фінансували війну, яку Росія веде проти України вже понад чотири роки», – написав Макрон у соціальній мережі X.

За його словами, ці судна, які ігнорують «навіть найелементарніші правила морської навігації, становлять загрозу для довкілля і безпеки всіх».

За даними сервісу MarineTraffic, Tagor вийшов із Росії (найімовірніше, він прийняв вантаж із плавучого нафтосховища в районі Мурманська) і йшов у порт на заході Камеруну.

Судно ходить під прапором Камеруну й перебуває під санкціями США, Євросоюзу, Великої Британії і Швейцарії за перевезення російської нафти і нафтопродуктів. Це – не перший танкер із російського «тіньового флоту», який затримує Франція.

З осені минулого року французькі військові спільно з союзниками затримували танкери Grinch, Boracay і Deyna. Усі їх згодом відпустили. Зокрема танкер Grinch, як заявляла французька влада, відпустили після штрафу в «кілька мільйонів євро» за нездатність екіпажу обґрунтувати використання прапора.