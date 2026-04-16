Франція відпустила танкер тіньового флоту РФ Deyna після сплати штрафу

Влада Франції відпустила танкер російського «тіньового флоту» Deyna після сплати штрафу за відсутність прапора, тобто підтвердження національної належності судна. Про це 16 квітня повідомила морська префектура Франції по Середземному морю.

Французькі Військово-морські сили затримали судно 20 березня в Середземному морі. У морській префектурі тоді повідомили, що воно йшло з російського Мурманська та підозрюється у використанні хибного прапора. Танкер після затримання направили до порту Марселя.

Суд у Марселі призначив власнику корабля штраф, який був перерахований на рахунок Агентства з управління та стягнення заарештованих та конфіскованих активів (AGRASC). Сума штрафу не уточнюється. Після сплати штрафу з танкера зняли арешт, і він залишив територіальні води Франції.

Читайте також: Біля узбережжя Лівії дрейфує пошкоджене російське судно-газовоз

Операцію із затримання танкера Франція здійснила в співпраці з союзниками, у тому числі з Великою Британією, яка брала участь у стеженні за ним.

Танкер Deyna призначений для перевезення сирої нафти. Він перебуває під санкціями Сполучених Штатів, ЄС, Швейцарії, Британії, Канади та України.

У січні 2026 року Франція та союзники затримали в Середземному морі судно Grinch. У лютому його відпустили, як повідомлялося, зі штрафом у «кілька мільйонів євро» за нездатність обґрунтувати використання прапора.

Наприкінці вересня 2025 року французькі військові затримали танкер Boracay, але згодом його відпустили. Обидва судна також вважаються танкерами російського «тіньового флоту».