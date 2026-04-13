Швеція відпустила затриманий суховантаж: капітан визнав порушення й вніс депозит для сплати штрафу

Берегова охорона Швеції відпустила затримане раніше в Балтійському морі вантажне судно Hui Yuan, яке йшло з Росії під прапором Панами. Балкер запідозрили у порушенні природоохоронного законодавства.

Капітан судна визнав порушення та вніс депозит для сплати майбутнього штрафу.

За версією шведської влади, з палуби балкера до моря скидалися вугільні відходи. Порушення зафіксували після повітряної розвідки, яку здійснив літак берегової охорони.

«Берегова охорона затримала судно за скидання вугільних відходів з палуби в море. Це порушення Екологічного кодексу. Тому ми хочемо отримати інформацію від капітана судна та повідомити про підозри», – заявив прокурор Хакан Андерссон.

Судно прямувало до іспанського порту Лас-Пальмас, його зупинили біля узбережжя Істада вранці 12 квітня.

Hui Yuan вийшов з порту Усть-Луга 9 квітня і мав прибути до Іспанії 21 квітня. Судно збудоване в 2004 році і раніше кілька разів змінювало назву та прапор.

При цьому, за даними берегової охорони, балкер не пов’язують російським «тіньовим флотом», який перевозить енергоресурси в обхід санкцій. МЗС Росії стверджує, що європейські країни, затримуючи суди, займаються «розбоєм на морських комунікаціях».