У Балтійському морі Швеція затримала панамський суховантаж, який прямував із Росії

У Балтійському морі шведські прикордонники зафіксували екологічне порушення з боку іноземного судна, повідомила Шведська берегова охорона.

Зазначається, що патрульний літак виявив, як балкер Hui Yuan під прапором Панами скидав у море залишки вугілля, що є порушенням природоохоронного законодавства.

У неділю вранці, 12 квітня, судно було зупинене та взяте на борт інспекторами берегової охорони поблизу Юстада на півдні Швеції. Операцію провели за дорученням прокуратури Швеції.

«Судноплавна галузь має знати, що шведські органи влади тісно співпрацюють задля підтримання порядку на морі. Ми діємо, щоб підвищити безпеку судноплавства та захистити довкілля. У разі підозрілих дій ми втручаємося», – заявив заступник керівника оперативного департаменту берегової охорони Даніель Стенлінг.

Наразі розпочато попереднє розслідування за фактом порушення екологічного законодавства. Прокурор ухвалив рішення провести допит.

За даними відомства, судно Hui Yuan прямувало з Росії до Лас-Пальмаса в Іспанії.

У Росії дану інформацію наразі публічно не коментували.

