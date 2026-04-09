Захист від «піратства» – у Кремлі пояснили, чому фрегат РФ супроводжував підсанкційні танкери через Ла-Манш

У Кремлі заявили про право Росії захищатися від «піратства» у міжнародних водах – так речник президента РФ Дмитро Пєсков відповів на прохання прокоментувати публікацію британської газети Telegraph про те, що фрегат російського флоту супроводжував танкери, які перебувають під санкціями Великої Британії, через Ла-Манш.

«Протягом останніх кількох місяців ми стали свідками неодноразових випадків піратства в міжнародних водах. Ці випадки піратства, серед іншого, завдали шкоди економічним інтересам Російської Федерації», – сказав речник Кремля.

За даними Telegraph, російський фрегат Чорноморського флоту «Адмірал Григорович» супроводжував через Ла-Манш танкери, які перебувають під британськими санкціями як частина російського «тіньового флоту». У публікації йшлося про нафтові танкери Universal під прапором Росії й Enigma під прапором Камеруну. Танкери пройшли через Ла-Манш 8 квітня. Обидва судна, що вийшли з портів у Ленінградській області РФ, прямували в західному напрямку до Плімуту.

Telegraph також пише, що «Адмірал Григорович» супроводжував не єдину групу. У той же період у зворотному напрямку через Ла-Манш пройшли ще два підсанкційні танкери: Desert Kite і Kousai.

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер заявив минулого місяця, що санкціонував затримання російських суден у британських водах з метою припинення діяльності, яка, як вважає Лондон, дозволяє Москві експортувати нафту, незважаючи на західні санкції.

Загалом Велика Британія запровадила санкції проти 544 російських суден «тіньового флоту». На початку січня 2026 року за сприяння британських сил американські військові затримали неподалік узбережжя Шотландії пов’язаний з Росією танкер Marinera (Bella 1).