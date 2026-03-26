На борту танкера тіньового флоту в Чорному морі стався вибух

У Чорному морі в ніч на 26 березня стався вибух на борту нафтового танкера Altura, що прямував із Росії й належить турецькій компанії. Танкер знаходиться під санкціями низки країн, які вважають його частиною російського так званого тіньового флоту. Попередньою причиною вибуху влада назвала атаку морського безпілотника.

Як повідомляють турецькі ЗМІ, на танкері стався вибух, коли він перебував приблизно за 25 кілометрів від протоки Босфор. Судно йшло з Новоросійська до Стамбула під прапором Сьєрра-Леоне. Стверджується, що під час вибуху були пошкоджені капітанський місток і машинне відділення, до трюму стала надходити вода. Про постраждалих не повідомлялося. До танкера спрямували рятувальне судно. Повідомляється, що на борту перебувала команда із 27 осіб, це громадяни Туреччини.

Турецькі ЗМІ повідомляють, що Altura перевозила 140 тисяч тонн нафти. Судно перебуває під санкціями ЄС, Великої Британії та України. Лондон включив танкер до списку санкцій 24 лютого 2026 року разом із іншими танкерами тіньового флоту – суднами, що перевозять російську нафту під прапорами третіх країн.

Раніше українські морські безпілотники, як повідомлялося, здійснювали атаки на танкери тіньового флоту як у Чорному, так і в Середземному морі. Ситуацію з танкером Altura в Києві поки не коментували.