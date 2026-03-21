Біля узбережжя Лівії дрейфує пошкоджене російське судно-газовоз Arctic Metagaz, що перевозить зріджений природний газ.

Національна нафтова Лівії корпорація повідомила, що залучила спеціалізовану компанію для роботи з пошкодженим російським танкером Arctic Metagaz, який дрейфує у бік узбережжя Лівії.

За даними компанії, судно планують відбуксирувати до лівійського порту. У компанії запевнили, що наразі нафтовій інфраструктурі країни не загрожує забруднення, а екологічні ризики «можна значною мірою контролювати». Для координації дій створено спеціальний кризовий штаб.

Водночас Італія, Франція, Іспанія та ще низка південних країн ЄС звернулися до Європейської комісії із попередженням, що танкер становить «неминучу та серйозну загрозу великої екологічної катастрофи».

Судно перевозило зріджений природний газ із російського порту Мурманськ і від початку березня перебуває без екіпажу. За інформацією Міністерства транспорту Росії, танкер начебто був уражений українськими морськими дронами. Українська влада наразі цю заяву публічно не коментувала.

Після пошкоджень поблизу узбережжя Лівії судно втратило керування та поступово наближається до берега під впливом вітру і хвиль.

Контракт на проведення аварійних робіт укладено через спільне підприємство Mellitah Oil and Gas у співпраці з італійською енергетичною компанією Eni.

За оцінками італійських чиновників, на борту танкера перебуває близько 450 тонн мазуту та 250 тонн дизельного пального, а також невизначений обсяг LNG, частина якого могла вже регазифікуватися та розсіятися.

У січні 2026 року Франція та союзники затримали в Середземному морі судно Grinch, а в лютому воно було відпущене зі штрафом у «кілька мільйонів євро» за нездатність обґрунтувати використання прапора. Наприкінці вересня 2025 року французькі військові затримали танкер Boracay, але пізніше також відпустили його. Обидва ці судна також вважаються танкерами російського тіньового флоту, який Росія використовує для обходу запроваджених санкцій та обмежень на продаж нафти.



