Франція затримала танкер Deyna, який входить до тіньового флоту РФ

Французькі Військово-морські сили затримали в Середземному морі танкер російського так званого тіньового флоту, повідомив 20 березня президент Франції Емманюель Макрон у мережі X.

«Сьогодні вранці французький флот затримав у Середземному морі ще одне судно з тіньового флоту – Deyna. Війна в Ірані не відверне Францію від підтримки України, де триває агресивна війна з боку Росії», – написав він.

Повідомляється, що операцію було здійснено за підтримки Великої Британії.

За даними сервісу Marine Traffic, судно ходить під прапором Мозамбіку. Танкер 2 січня 2026 року вийшов із індійського порту Сікка і 26 березня мав прибути в єгипетський Порт-Саїд. У морській префектурі Франції повідомили, що судно йшло з російського порту Мурманськ і підозрюється у використанні фальшивого прапора. Це, як зазначається, підтвердили інспектори, які піднялися на борт танкера.

Відповідно до міжнародного права та на запит прокурора Марселя танкер буде доставлений на стоянку для проведення перевірки, йдеться в пресрелізі префектури. Операція, повідомляє французька влада, була проведена у співпраці з союзниками, у тому числі з Великою Британією, яка брала участь у стеженні за судном.

Танкер Deyna призначений для перевезення сирої нафти. Він перебуває під санкціями Сполучених Штатів, ЄС, Швейцарії, Великої Британії, Канади та України.

У січні 2026 року Франція та союзники затримали в Середземному морі судно Grinch, а в лютому воно було відпущене зі штрафом у «кілька мільйонів євро» за нездатність обґрунтувати використання прапора. Наприкінці вересня 2025 року французькі військові затримали танкер Boracay, але пізніше також відпустили його. Обидва ці судна також вважаються танкерами російського тіньового флоту, який Росія використовує для обходу запроваджених санкцій та обмежень на продаж нафти.