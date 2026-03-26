Стармер дозволив затримання суден тіньового флоту РФ у британських водах

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер надав флоту дозвіл зупиняти та оглядати російські нафтові танкери в британських водах. Після затримання судна проти його власників, операторів та екіпажу можуть бути порушені кримінальні справи за порушення британського санкційного законодавства.

«Путін потирає руки через війну на Близькому Сході, бо вважає, що зростання цін на нафту дозволить йому набити кишені. Саме тому ми ще жорсткіше беремося за його «тіньовий флот», не лише захищаючи Британію, але й позбавляючи військову машину Путіна брудних прибутків, які фінансують його варварську кампанію в Україні», – йдеться в заяві Стармера.

У канцелярії прем'єра вказують, що кілька союзників Великої Британії останнім часом провели операції проти імовірних суден «тіньового флоту» в Балтійському морі, перекриваючи ключові морські маршрути, які використовуються Росією для обходу санкцій. Велика Британія приєднується до партнерів та посилить тиск на «тіньовий флот».

22 січня 2026 року президент України Володимир Зеленський, виступаючи на економічному форумі в Давосі, розкритикував європейські країни за бездіяльність та закликав їх затримувати російські кораблі, які перевозять нафту в обхід санкцій.

Того ж дня президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що французькі військово-морські сили затримали в Середземному морі нафтовий танкер, який прямував із Росії. 20 березня Франція затримала ще один танкер російського «тіньового флоту» у Середземному морі – судно Deyna, яке вийшло з Мурманська і прямувало до єгипетського Порт-Саїда під прапором Мозамбіку.