ЗМІ: біля узбережжя Туреччини у Чорному морі три танкери зазнали атаки дронів

Поблизу узбережжя Туреччини в Чорному морі три танкери зазнали атаки дронів, повідомило судноплавне агентство Tribeca.



За даними агентства, на яке посилається низка ЗМІ, зокрема Reuters, танкер James II, що йшов під прапором Палау, перебував приблизно за 80 км на північ від району Туркелі в Чорному морі, коли стався інцидент.



Танкери Altura та Velora, що йшли під прапором Сьєрра-Леоне, як повідомляє агентство, зазнали атаки в сусідньому районі під час проведення операції «судно на судно».



За даними агентства, на місце події було направлено прибережні рятувальні катери для надання допомоги, всі члени екіпажу танкерів, як повідомляється, перебувають у хорошому стані.

Ні Україна, ні Росія не взяли на себе відповідальність за цю атаку.

Турецька сторона також не коментувала інцидент.



Москва та Київ часто атакували порти та судна один одного з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У публічній інформаційній базі ГУР всі ці три судна – James II, Altura та Velora – позначені як судна «тіньового флоту» РФ.

«Тіньовим флотом» називають морські танкери, які перевозять російські енергоресурси в обхід санкцій. Як Україна, так і її міжнародні партнери запроваджують щодо «тіньового флоту» РФ санкції.