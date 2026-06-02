Politico: 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії може включати заходи проти «Лукойла» та «Роснефти»

Наступний, 21-й пакет санкцій щодо Росії, який зараз готують країни Європейського Союзу, ймовірно, не передбачатиме повну заборону на надання морських послуг, пов’язаних із транспортуванням російської нафти. Про це з посиланням на власні джерела пише американське видання Politico, за даними якого пакет можуть погодити вже наступного тижня.

При цьому він все ж таки включатиме заходи проти російського нафтового сектора. Йдеться про санкції проти компаній «Лукойл» та «Роснефть», а також розширення списку підсанкційних суден російського тіньового флоту та боротьбу з наданням ним різних послуг, включаючи страхові.

Щодо «Роснефти» в ЄС зараз діє заборону на укладання угод, а санкції проти «Лукойлу» наразі стосуються лише дочірніх компаній. У 21-му пакеті санкції проти цих компаній можуть бути жорсткішими – аж до заморожування всіх їх активів на території блоку.

Напередодні Politico оприлюднило розслідування щодо російського тіньового флоту, з якого випливає, що танкери, які до нього входять, попри санкції, отримують необхідні страхові послуги через посередників, у тому числі пов’язаних із європейськими організаціями, які надають послуги з перестрахування. Це ускладнює реалізацію санкційної політики.

«Інфраструктура, яку блок хоче закрити, включаючи страховиків, банки та постачальників морських послуг, може все ще проходити через власні фінансові ринки Європи», – йдеться в тексті.

Очікується, що в новому пакеті буде також закріплена стеля цін на російську нафту – швидше за все, вона залишиться на нинішньому рівні 44,10 долара за барель, незважаючи на підвищення цін на світовому ринку в зв’язку з конфліктом на Близькому Сході. Технічно «стеля» є забороною для європейських компаній надавати послуги зі страхування та транспортування нафти, вартість якої перевищує граничне значення.

Як пише Politico, обговорюється також можливість включення до списку санкцій патріарха РПЦ Кирила. За Віктора Орбана цей крок блокувала Угорщина, проте зараз ця позиція може змінитися.

23 квітня Рада ЄС одностайно схвалила зміни до багаторічного бюджету Євросоюзу, потрібні для виділення кредиту Україні сумою на 90 мільярдів євро, а також 20-й пакет санкцій проти Росії. Про завершення відповідних письмових процедур, що тривали понад добу, повідомило головування Кіпру в Раді ЄС.