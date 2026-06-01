Каллас закликає до «поглиблених переговорів» щодо ракет та ядерних запасів Ірану

За будь-якою тимчасовою мирною угодою між США та Іраном мають послідувати поглиблені переговори щодо ядерних запасів Тегерана, ракет та інших важливих питань, заявила висока представниця ЄС із питань закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас.



Виступаючи на пресконференції в Ісламабаді 1 червня, Каллас сказала, що бачить «слабку дипломатичну можливість» продовжити чинне тимчасове припинення вогню та знову відкрити Ормузьку протоку, незважаючи на обмін атаками, що відбулися вночі як з боку Ірану, так і з боку Сполучених Штатів.



«За будь-яким тимчасовим порозумінням між США та Іраном мають відбутися глибші переговори щодо ядерних арсеналів Тегерана та інших критичних питань», – заявила головний дипломат блоку на спільній пресконференції з віцепрем’єр-міністром та міністром закордонних справ Пакистану Ішаком Даром.



Каллас високо оцінила роль Пакистану як посередника в кризі в Перській затоці та висловила готовність ЄС зробити свій внесок у мирне вирішення спору між США та Іраном, згадавши «економічний вплив групи, важко набутий ядерний досвід, давні відносини з партнерами по всій Перській затоці та пряму взаємодію з самим Іраном».



«Я бачу конкретну роль ЄС у сприянні забезпеченню стійкості будь-якої можливої угоди – чи то через морські операції, чи то через економічні стимули, що сприяють довгостроковій стабільності», – сказала вона, запропонувавши «суворі умови» для «виваженого шляху до скасування санкцій» щодо Ірану.

31 травня деякі американські ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп зажадав внести зміни до запропонованої угоди з Іраном. Повідомляється, що зміни стосуються статусу Ормузької протоки й утилізації високозбагаченого іранського урану. У дописі в соцмережах 1 червня Трамп заявив: «Іран дійсно хоче укласти угоду, і вона буде вигідною для США і тих, хто з нами». Він не навів подробиць. Іран звинуватив 1 червня Сполучені Штати Америки у висуванні «суперечливих вимог» на мирних переговорах на тлі нового раунду атак.







