Європейські міністри обговорять тимчасовий захист 4 червня

Міністри внутрішніх справ країн Європейського Союзу обговорять продовження тимчасового захисту для українців під час засідання Ради ЄС із юстиції та внутрішніх справ 4 червня. Про це повідомили на брифінгу у Єврокомісії, передає кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі.

Як повідомив речник Єврокомісії Маркус Ламмерт, Європейська комісія наразі обговорює з державами-членами майбутнє механізму тимчасового захисту для українців після березня 2027 року і чергова така дискусія відбудеться в четвер.

«Я не можу на цьому етапі сказати більше щодо будь-яких планів чи пропозицій, які ми могли б представити», – сказав Ламмерт.

Таким чином він відмовився коментувати запитання журналістів, чи дійсно наразі пропонується обмежити тимчасовий захист для українських чоловіків, які підлягають мобілізації.

Видання Euractiv із посиланням на внутрішній документ Ради ЄС раніше повідомило, що столиці країн ЄС розглядають можливість обмежити майбутнє продовження механізму тимчасового захисту для окремих категорій українців. Серед варіантів, які обговорюються – виключення чоловіків призовного віку або людей, які залишили Україну незаконно.

За даними видання, такі обмеження можуть стосуватися нових заявників на статус тимчасового захисту.

«Наша підтримка України є непохитною. ЄС надав прихисток приблизно чотирьом мільйонам біженців у межах директиви про тимчасовий захист протягом останніх двох років. Зараз режим тимчасового захисту діє до весни наступного року. Ми готуємо дискусії щодо наступних кроків і того, що має відбутися після березня 2027 року», – повідомив Ламмерт.





У відповідь на запит Радіо Свобода у Європейській Раді повідомили, що на зустрічі у четвер остаточного рішення щодо тимчасового захисту ухвалювати не будуть.

Директива про тимчасовий захист була активована після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році та дозволяє українцям жити й працювати в ЄС без проходження стандартної процедури отримання притулку. Наразі механізм діє до березня 2027 року.

Станом на березень 2026 року статус тимчасового захисту в ЄС мали 4,33 мільйона українців. Найбільше людей прийняли Німеччина, Польща та Чехія.