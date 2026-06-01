ЄС розглядає можливість виключення українських чоловіків призовного віку зі схеми захисту – ЗМІ

В Європейському Союзі розглядають питання про те, чи виключати українських чоловіків призовного віку зі схеми тимчасового захисту, пише видання Euractiv із посиланням на внутрішній документ Ради ЄС.

За повідомленням, пропозиція виникла під час обговорення майбутнього Директиви ЄС про тимчасовий захист. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році ЄС уперше застосував Директиву про тимчасовий захист, яка дозволила мільйонам українців жити, працювати й отримувати соціальні послуги в країнах Євросоюзу. Наразі цей режим продовжений до березня 2027 року.

Згідно з внутрішнім документом, на який посилається Euractiv, серед обговорюваних варіантів є продовження тимчасового захисту зі звуженням сфери його застосування, зокрема шляхом «виключення чоловіків призовного віку» або осіб, які не виїхали з України легально. Будь-яке таке обмеження застосовуватиметься до нових заявників.

Радіо Свобода звернулося до профільних міністерств держав ЄС із запитом, чи підтримують виключення чоловіків призовного віку з категорій українців, що мають право на тимчасовий захист. Відповіді будуть опубліковані, як тільки вони надійдуть.

За даними статистичної служби Eurostat, на січень 2026 року у ЄС під тимчасовим захистом перебувають 4 мільйона 380 тисяч українців, найбільше у Німеччині – 1 260 230 людей.



У Eurostat повідомили, що у 2025 році країни ЄС ухвалили 683 395 нових рішень про надання тимчасового захисту громадянам України – це на 14% менше порівняно з 2024 роком.

Країни Євросоюзу в березні цього року розпочали переговори щодо майбутнього статусу українців після завершення дії директиви про тимчасовий захист, яка наразі продовжена до березня 2027 року.

Рекомендації Єврокомісії щодо завершення тимчасового захисту включають перехід українців до інших наявних національних і правових статусів. Це можуть бути дозволи на проживання на основі працевлаштування, освіти, досліджень тощо.