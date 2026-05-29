Сибіга заявив, що 8 мільйонів українців вимушено перебувають за кордоном через війну

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що, за даними української влади, за кордоном вимушено перебувають близько восьми мільйонів українців. Сибіга сказав про це 29 травня, відповідаючи у Верховній Раді на запитання народних депутатів під час «години запитань до уряду». Раніше число тих, хто виїхав з України через війну, за різними підрахунками, коливалося від 4 до 7 мільйонів українців.

«За нашими даними, навіть не шість, а вісім мільйонів українців перебувають вимушено за кордоном. Для нас це справді стає вже безпековим викликом. Ми прямо кажемо, що будуть вжиті необхідні заходи, розроблені необхідні кроки, аби стимулювати чи створити належні умови для повернення українців додому. Це – головна стратегічна мета. Безумовно, що для цього мають бути створені умови, передусім безпекові на Батьківщині», – сказав міністр.

За словами Сибіги, Україна обговорює з партнерами кроки зі створення умов для повернення своїх громадян додому.

«Бачимо, що не всі країни зацікавлені в поверненні українців, враховуючи внесок наших громадян у розбудову економіки, враховуючи рівень їхньої кваліфікації, адаптивність у цих країнах, тому фактично нам ще потрібно буде боротися за своїх людей, аби вони повернулися», – сказав міністр.

Він зауважив, що у Швейцарії діє спеціальна програма для стимулювання повернення громадян України, в рамках якої їм оплачують дорогу і оренду житла в Україні, й Київ веде відповідну комунікацію і з іншими країнами.

«Ми спілкуємося як з європейськими інституціями, так і з конкретними столицями, як матеріально-фінансово підтримати майбутнє або і теперішнє повернення українців додому», – заявив Сибіга.

У березні цього року в Міністерстві соціальної політики, сім’ї та єдності України заявили, що у країнах Євросоюзу під тимчасовим захистом перебувають чотири мільйони 380 тисяч українців, триває робота над створенням інструментів для підтримки зв’язку з громадянами за кордоном і підготовки до можливого повернення.

За даними статистичної служби Eurostat, на січень 2026 року у ЄС під тимчасовим захистом перебувають 4 мільйона 380 тисяч українців, найбільше у Німеччині – 1 260 230 людей.



У Eurostat повідомили, що у 2025 році країни ЄС ухвалили 683 395 нових рішень про надання тимчасового захисту громадянам України – це на 14% менше порівняно з 2024 роком.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році ЄС уперше застосував директиву про тимчасовий захист, яка дозволила мільйонам українців жити, працювати та отримувати соціальні послуги в країнах Євросоюзу. Наразі цей режим продовжений до березня 2027 року.

Рекомендації Єврокомісії щодо завершення тимчасового захисту включають перехід українців до інших наявних національних та правових статусів. Це можуть бути дозволи на проживання на основі працевлаштування, освіти, досліджень тощо.

Країни Євросоюзу розпочали переговори щодо майбутнього статусу українців після завершення дії директиви про тимчасовий захист, яка наразі продовжена до березня 2027 року. Перше таке обговорення за участю спецпосланниці ЄС з питань українців Ілви Йогансон відбулося 5 березня на зустрічі міністрів юстиції та внутрішніх справ.