Україна застосувала нові пакети санкцій у межах синхронізації з Євросоюзом – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо синхронізації санкцій з рішеннями Європейського Союзу стосовно ще ряду громадян РФ, Ірану і Судану та низки компаній, повідомила пресслужба Офісу президента.

Відомо, що згідно з указами №447/2026 та №448/2026, синхронізація санкцій Євросоюзу в межах 20-го пакету охоплює 120 осіб та організацій і запроваджує економічні санкції, спрямовані на ключові сектори російської економіки.

«Частина з них уже перебуває під санкціями України. Сьогоднішнє рішення стосується ще 16 громадян Росії та 31 компанії з Росії, Білорусі, ОАЕ, Киргизстану, Казахстану, Узбекистану й тимчасово окупованої території України», – ідеться у повідомленні.

Серед фізичних осіб – керівники російських стратегічних підприємств, бюджетних установ, підрозділів російської армії та субʼєкти, які служать Росії на тимчасово окупованих територіях України.

Також до списку увійшли підприємства російського ВПК, виробники РЕБ, програмного забезпечення й компонентів для дронів, компанії з видобутку нафти, газу та золота. Зокрема обмеження застосовані до російського виробника аерокосмічної продукції та компонентів для дронів ТОВ «Атлант Аеро», а також до російського виробника систем зв’язку та компонентів для БПЛА й ракет ТОВ «Ірз-Зв’язок».

Запроваджені санкції щодо компаній з ОАЕ, які продають верстати й обладнання для лабораторій, хімічну продукцію та запасні частини для комерційних літаків, і щодо експортера нафти в Білорусі.

Україна застосувала обмежувальні заходи й до трьох росіян: прокурорки Людмили Баландіної, причетної до системних репресій і порушень прав людини проти осіб, які підтримували Україну або критикували російську владу; судді Дмитра Гордєєва, також причетного до репресій, який виносив політично мотивовані рішення проти опозиціонерів і правозахисників; російської редакторки і пропагандистки Марії Сіттель, яка системно поширювала дезінформацію.

Також санкційні обмеження застосовані до 19 громадян Ірану, 7 громадян Судану й 11 іранських компаній, які працюють у межах іранських програм з виробництва балістичних ракет та дронів.



